Kessie, voglia di ritorno in Serie A: apertura all’Inter

L’ex centrocampista del Milan ha solo un altro anno di contratto con l’Al-Ahli

Franck Kessie ha voglia di Serie A, di tornare nel massimo campionato dove è esploso ai massimi livelli vincendo uno Scudetto con il Milan.

L’ivoriano considera chiusa la sua esperienza in Arabia, all’Al-Ahli col quale peraltro è in scadenza di contratto fra meno di un anno.

Kessie esulta con la maglia della Costa d'Avorio
Kessie, voglia di ritorno in Serie A: apertura all’Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Kessie proposto in Italia

Kessie si è proposto, anzi è stato proposto ad alcuni club italiani. Alla Roma, per esempio, nella quale ritroverebbe quel Gasperini avuto all’Atalanta. Ma anche alla Fiorentina e alla Juventus.

Rumors di calciomercato citano adesso pure l’Inter: il classe ’96 sarebbe stato offerto anche ai nerazzurri, a caccia di un centrocampista dinamico e in grado di garantire maggiore protezione alla difesa. Kessie può essere il profilo giusto, ma ad oggi non risulta esserci nulla di concreto.

Apertura all’Inter

L’ex capitano del Milan è sicuramente molto apprezzato dal Ds interista Ausilio, tuttavia c’è l’enorme ostacolo rappresentato dall’ingaggio: parliamo di circa 15 milioni di euro, tanti, troppi anche se il ventottenne dovesse dare apertura a un sostanzioso taglio.

Kessie prima di una partita dell'Al-Ahli
Kessie, apertura all’Inter (LaPresse) – Calciomercato.it

Fronte Kessie, in ogni caso, filtra totale disponibilità a vestire la maglia dell’Inter, nonostante il suo passato recente e importante al Milan. Ora Marotta e Ausilio valutano altri profili, in primis Kone della Roma (ma i giallorossi dovrebbero riaprire alla cessione), però il profilo di Kessie ha tutto per scalare posizioni qualora dovessero naufragare le piste al momento preferite.

