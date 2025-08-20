“Vlahovic, niente Napoli o Milan”: veto anche allo scambio con l’Inter | ESCLUSIVO

Le ultime sui bianconeri nel programma TI AMO CALCIOMERCATO in onda sul nostro canale Youtube

Meno di due settimane alla fine del calciomercato e ora le trattative entrano nel vivo. Chi si sta muovendo, dopo un periodo di immobilismo (o quasi) è la Juventus, che sta lavorando su vari fronti, sia in entrata che in uscita.

A tal proposito Luigi Schiffo è intervenuto a ‘Ti Amo Calciomercato’ sul nostro canale Youtube per parlare proprio del mercato bianconero e delle manovre in corso. In primis con un focus sul mercato della nuova gestione Comolli: “Diciamo che si è andati in una direzione opposta rispetto allo scorso anno. C’era stato un ribaltone con una gestione molto diversa. Non si poteva più fare in quel modo anche perché si è visto che non si è creato quello spirito necessario per superare i momenti di difficoltà. La priorità penso sia stata quella di avere solidità a partire dalla conferma di Tudor, nonostante non fosse la prima scelta. Poi ci sono i paletti messi da John Elkann, non si può andare oltre un certo monte ingaggi”.

Su entrate e uscite: “Mi aspetto che nel giro delle prossime ore Douglas Luiz approderà al Nottingham Forest liberando spazio per l’ingaggio di Kolo Muani“.

Obiettivo: “Non si può firmare per il quarto posto, altrimenti i tifosi scendono in piazza (ride, ndr). Fa parte della storia della Juventus cercare di stare almeno in lotta per lo scudetto. Se scappa il Napoli è un conto, ma se si dovesse restare sul filo dell’equilibrio con lo scudetto vinto tra 80 e 85 punti, la Juventus potrebbe starci tranquillamente in questa corsa”.

Juve, da Vlahovic a Locatelli: Schiffo fa il punto

Su Vlahovic: “Il discorso Vlahovic è molto ampio. Se vuoi ambire a certi livelli devi avere tre attaccanti importanti e la Juventus andrebbe a completare il quadro con Kolo Muani, ma il serbo in caso di cessione andrebbe sostituito. D’altro canto io investirei questi 10 milioni di euro di ingaggio restanti per non fare un favore al Napoli o al Milan e rinforzarli con Vlahovic”.

Capitolo Locatelli: “Lui incedibile? Nessuno lo è, persino Yildiz se dovesse arrivare un’offerta da 90-100 milioni di euro può andare. Credo comunque che Locatelli sia un punto fisso e toglierlo, magari in uno scambio con un giocatore come Kessie, potrebbe essere un rischio molto elevato. Kessie potrebbe andare benissimo, ma non al posto di Locatelli. Scambio con l’Inter per Frattesi? Io non lo farei, se si può evitare di risolvere i problemi altrui sarebbe meglio”.

Rabiot: “Rabiot è libero di fare quello che vuole, forse Comolli una telefonatina potrebbe fargliela. Poi, più che all’Inter io lo vedrei al Milan e attenzione a Rabiot perché nell’anno dei mondiali fa benissimo”.

Lookman alla Juventus: “Secondo me c’è ancora una porta aperta per l’Inter dopo l’affare Zalewski. La Juve con l’Atalanta ha già fatto tanti affari, l’ultimo Koopmeiners… Ogni tanto non sarebbe male cambiare interlocutore”.