Douglas Luiz lascia la Juve: numeri horror di un clamoroso abbaglio di mercato

L’avventura di Douglas Luiz con la Juventus è già arrivata al termine dopo appena una stagione: ecco i numeri disastrosi del centrocampista brasiliano in bianconero

Un anno fa, la Vecchia Signora non vedeva l’ora di godersi le gesta di Douglas Luiz in campo, atteso con aspettative altissime dopo aver dominato la Premier League con l’Aston Villa. Ora, invece, i bianconeri sono impazienti di vederlo partire verso l’Inghilterra con un biglietto di sola andata.

Come vi abbiamo raccontato sulle pagine di Calciomercato.it in queste settimane, l’accordo tra la Juventus e il Nottingham Forest è ormai ai dettagli e nei prossimi giorni il centrocampista brasiliano volerà in Inghilterra per sostenere le visite mediche e firmare col suo nuovo club. Intanto, ripercorriamo la sua prima e unica stagione in bianconero: numeri da brividi di un grande abbagli di mercato.

Douglas Luiz e la Juventus: storia di un fragoroso fallimento

Bastano dei freddi numeri per comprendere l’enormità del disastro tecnico e economico che è stato Douglas Luiz alla Juventus: 27 presenze con 877 minuti in campo, 0 gol e 0 assist, 2 cartellini gialli. Nessun dato positivo a cui appigliarsi almeno in parte.

Quello che non dicono i numeri, poi, sono i rapporti umani e un feeling che non è mai sbocciato nemmeno con i compagni di squadra. Durante la sua permanenza a Torino si sono succeduti due allenatori, Thiago Motta prima e Tudor poi, e nessuno dei due ha visto nel brasiliano il giusto atteggiamento per trovare continuità in bianconero.

All’attuale sessione di mercato ci si è affacciati con la prospettiva chiara di trovare una soluzione in uscita, ma anche così Douglas Luiz ha deluso la società non presentandosi per tempo per il ritiro. Un atteggiamento che gli è costato una multa e l’ennesima rabbia dei tifosi nei suoi confronti. Ora la separazione è lo scenario migliore per tutti, con la Juve che proverà a perderci il meno possibile e dimenticare in fretta quel clamoroso abbaglio che è stato Douglas Luiz.