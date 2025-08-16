Juve, il Nottingham ora affonda per Douglas Luiz: Comolli studia il colpo a centrocampo | CM.IT

Il mercato della Juventus è entrato nel vivo, si può sbloccare una cessione pesante: il Nottingham Forest è pronto ad affondare il colpo per Douglas Luiz

La deadline di Ferragosto è arrivata e ora il calciomercato entra nella fase più calda: due settimane per risolvere tutte le grane e completare le varie rose. Un fenomeno al quale non si sottrae nemmeno la Juventus, che ha ancora tantissimo da fare e che si preannuncia come una delle protagoniste assolute di questo finale di mercato. Uno dei fronti più caldi è quello di Douglas Luiz.

Come vi abbiamo anticipato su queste pagine, nei giorni scorsi il club piemontese ha fatto passi da gigante per (ri)portare Kolo Muani agli ordini di Tudor. Un’operazione che avrà un valore complessivo di oltre 50 milioni di euro e che dimostra quanto sia stimato l’attaccante francese alla Continassa. Il prossimo punto di svolta del mercato della Juventus sarà la cessione di Douglas Luiz e, proprio a questo riguardo, ci sono importanti novità.

Juve, il Nottingham Forest ha deciso: pronto l’affondo per Douglas Luiz

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calciomercato.it, il Nottingham Forest ha deciso di rompere gli indugi e sta preparando un’offerta importante per Douglas Luiz. La volontà della Juventus è sempre la stessa dall’inizio di questa finestra di mercato: riuscire a trovare una soluzione in uscita per il centrocampista brasiliano, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero.

I rapporti tra la nuova dirigenza juventina e quella del club inglese sono ottimi, sia per la stima che intercorre tra Comolli e Lina Souloukou, sia per il trascorso lavorativo di Modesto. Inoltre, Edu Gaspar (Global Sports Director del Nottingham) è un grande estimatore di Douglas Luiz, che in passato aveva provato a portare all’Arsenal. Insomma, gli ingredienti per arrivare a dama ci sono tutti e l’operazione potrebbe essere sigillata con una valutazione complessiva di circa 30 milioni di euro.

Intanto, Comolli continua a monitorare la situazione di Andrey Santos. Il classe 2004 brasiliano, per caratteristiche e prospettive sarebbe il rinforzo ideale per il centrocampo bianconero. Sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, però, il Chelsea non vorrebbe farlo partire salvo un’offerta da 45/50 milioni di euro. Inoltre, anche l’ipotesi prestito non è stata ancora contemplata dalla dirigenza dei Blues.