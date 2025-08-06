Juventus, non solo Hjulmand per il centrocampo: ostacolo da 50 milioni | CM.IT

I bianconeri continuano a lavorare per chiudere le operazioni, in entrata e in uscita, e non sono poche: occhi sul centrocampo

Continuano a circolare con insistenza diverse indiscrezioni di mercato che riguardano la Juventus, trattativa chiuse o da chiudere in breve tempo in vista della prossima stagione. E tanti casi che, invece, si trascineranno ancora a lungo.

Per Timothy Weah all’Olympique Marsiglia manca solo l’ufficialità, operazione da 18 milioni di euro totali. Adesso si aspettano notizie dal Nottingham Forest per Douglas Luiz, col club inglese fortemente intenzionato ad accogliere il brasiliano dopo la disastrosa annata in Serie A. Serve, però, l’offerta giusta per convincere la dirigenza bianconera.

E continuano a circolare anche le voci che riguardano il forte interesse per Fabio Miretti da parte del Napoli di Antonio Conte. Le proposte arrivate a Torino non sono state ritenute soddisfacenti, per il momento, si attende un rilancio dal parte del direttore sportivo Giovanni Manna, ex della Juve che conosce molto bene il centrocampista di Pinerolo, cresciuto nel settore giovanile.

Dunque, grandi movimenti, soprattutto sulla linea mediana del campo e, in entrata, da tempo il club italiano è intrigato dalla pista che porta all’ex Lecce Morten Hjulmand, attuale capitano dello Sporting Clube de Portugal. Dopo aver ceduto Gyokeres all’Arsenal, il presidente Varandas non vorrebbe lasciar partire anche il danese. E, in ogni caso, non sembra disposto a sedersi al tavolo delle trattative senza una proposta da 60 milioni di euro più bonus. Cifre decisamente importanti, mentre nel frattempo si è parlato di un altro giocatore per il centrocampo.

Juventus, spunta Andrey Santos: la posizione del Chelsea è netta

Stiamo parlando di Andrey Santos, rientrato al Chelsea dopo il prestito dello scorso anno allo Strasburgo, in Ligue 1. Fresco vincitore del Mondiale per Club, giocando anche quattro spezzoni di partita, il brasiliano è un centrocampista centrale di 21 anni che i londinesi hanno acquistato nel 2023 dal Vasco da Gama. In Francia ha giocato da titolarissimo tutta la stagione, realizzando anche undici reti, un buon bottino per un mediano.

E nelle ultime ore si è parlato di un possibile interessamento proprio della Juventus. Stando, però, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, la posizione del Chelsea, almeno ad oggi, è netta e non offre spazio ad interpretazioni: l’eventuale cessione del calciatore avverrà solo a titolo definitivo a fronte di un corrispettivo di 45/50 milioni di euro, porte chiuse all’addio con la formula del prestito.

Vista la volontà dei ‘Blues’, appare difficile ipotizzare, allo stato attuale, una mossa concreta da parte del direttore generale Damien Comolli e dei suoi uomini. Vedremo se le cose cambieranno nelle prossime settimane e vi terremo aggiornati.