Juventus, doppio colpo last minute: l’annuncio in diretta

Due giocatori nel mirino di Damien Comolli, svolta improvvisa di mercato a Torino: cosa sta succedendo

La Juventus cerca di sbloccare il proprio mercato, anche se si trova in una situazione non semplice, tutt’altro. I bianconeri devono risolvere il rebus legato alle cessioni, per poter tornare a spingere sulle operazioni in entrata. Qualcosa, comunque, da questo punto di vista si sta muovendo.

L’uscita di Weah è un primo step, utile senza dubbio, ma adesso bisognerà concentrarsi su altre uscite piuttosto corpose. Douglas Luiz, Vlahovic, Nico Gonzalez sono profili non semplici da piazzare, per lo meno se si pensa al fatto che i bianconeri non vogliono certo svenderli. Ed è per questo motivo che servirà tanta pazienza e oculatezza, a Damien Comolli, nelle sue mosse. Anche per questo motivo, si guarda molto in avanti e si fa riferimento a quelli che potrebbero essere movimenti in entrata quasi sul gong conclusivo.

Juventus, Andrey Santos e un altro rinforzo come acquisti da fine mercato

Ci sono due operazioni che potrebbero essere finalizzati negli ultimi giorni di mercato. Ne parla il giornalista Luca Momblano, su ‘Juventibus’, spiegando a quali profili la società sta iniziando a pensare.

Il primo nome è quello di Andrey Santos, centrocampista che si è messo in luce allo Strasburgo, da cui è tornato, a fine prestito, al Chelsea. I ‘Blues’ stanno ancora riflettendo se puntare su di lui da subito oppure mandarlo in prestito. Per questo motivo, la Juventus potrebbe avere la sua occasione negli ultimissimi giorni di mercato, il profilo inizia a piacere molto in dirigenza. E poi si sta seguendo, per l’attacco, un giovanissimo under 20 che gioca in Francia, la cui identità però non è stata chiarita dallo stesso Momblano. Ne sapremo di più, verosimilmente, più avanti.