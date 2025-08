Dalla Juve al Napoli, offerta e nuovo incontro: Miretti verso l’addio

Il centrocampista può lasciare i bianconeri e approdare in azzurro: presto un meeting tra i club per definire il trasferimento

Nonostante l’arrivo di Kevin De Bruyne e un mercato in cui sono stati investiti oltre 100 milioni di euro, il Napoli non ha intenzione di fermarsi qui e punta a regalare ad Antonio Conte nuovi rinforzi.

Il club partenopeo guarda in particolare al centrocampo. L’obiettivo è un profilo giovane che conosca la Serie A. Il nome di Yunus Musah non è uscito dai radar partenopei, ma ora la dirigenza azzurra punta a pescare da un’altra rivale, la Juventus. L’obiettivo infatti, seguito ormai da diverso tempo, è Fabio Miretti. Il centrocampista è tornato a Torino dopo la stagione disputata in prestito al Genoa, ma il ritorno in bianconero potrebbe essere soltanto un passaggio temporaneo.

Napoli, Conte pronto ad accogliere Miretti: cresce l’ottimismo

Come infatti riferisce ‘Sky Sport’, il Napoli è tornato alla carica per il classe 2003. Cresce infatti l’ottimismo in casa azzurra per riuscire a convincere i bianconeri a cedere il centrocampista, prodotto del vivaio dei piemontesi.

I campioni d’Italia hanno offerto 14 milioni di euro per il centrocampista di proprietà della Juventus e le parti sono più vicine. Manca ancora l’intesa definitiva, ma nei prossimi giorni ci saranno nuovi contatti per trovare l’accordo finale. Nell’ultima stagione ha raccolto 26 presenze tra campionato e Coppa Italia con la maglia del Genoa. Sarebbe il secondo rinforzo a centrocampo per il Napoli: un giocatore duttile che potrebbe fare il caso di Antonio Conte in una stagione decisamente più ricca di gare, visto l’impegno della Champions League, dove il Napoli vuole ben figurare.