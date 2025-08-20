Caso Lookman in bianconero, risposta UFFICIALE del club: “Nessuna promessa”

Il futuro dell’attaccante nigeriano è diventato un vero e proprio caso: intanto c’è una situazione che spaventa i tifosi

Siamo ormai quasi alla fine dell’estate e così pure il calciomercato, tra poco più di una settimana, chiuderà ufficialmente i battenti. Ci si chiede, ad oggi, quale possa essere l’effettivo epilogo della telenovela più controversa e calda degli ultimi mesi: quella riguardante Ademola Lookman.

L’attaccante classe 1997 aveva ormai preso una decisione, una decisione che non è coincisa con la posizione dell’Atalanta: la voglia di Inter e il club vicecampione d’Italia in continui pressing per la firma del nigeriano hanno monopolizzato l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Oggi, però, la ‘Beneamata’ pare aver ufficialmente voltato pagina, pronta a dedicarsi a nuove suggestioni da provare a mettere nero su bianco entro fine mese. E Lookman, a questo punto, vive una situazione complicata, prigioniero di un contratto valido fino all’estate 2027 con la ‘Dea’. Solo poche ore fa è spuntata la suggestione Juventus anche se, in questo momento, nulla è ancora certo nel futuro del 27enne ex Lipsia.

La questione che riguarda l’attaccante dell’Atalanta andrà risolta, in un modo o nell’altro, nei prossimi giorni. Complicato pensare a ricucire in tempi così brevi uno strappo tanto profondo. Nel frattempo, però, non solo la Serie A ha ‘regalato’ un quadro tanto appassionato e imprevedibile come quello riguardante l’attaccante dell’Atalanta. Anzi. Nelle ultime ore sono giunti sviluppi semplicemente pazzeschi per un’altra stella, in questo caso di Premier League, letteralmente ai ferri corti con il suo club.

Isak come Lookman: scoppia la polemica

Dall’Atalanta al Newcastle, da Lookman ad Alexander Isak. Questioni di attaccanti, di equilibri, di promesse e calciomercato. E così la punta svedese nelle scorse ore ha interrotto il silenzio che durava da settimane per attaccare apertamente i ‘Magpies’.

“Sono state fatte promesse non mantenute, il club conosce la mia posizione. Quando le promesse vengono infrante viene meno la fiducia”, ha detto il 25enne di Solna, da tempo promesso sposo del Liverpool. Ma la dirigenza del Newcastle ha di fatto chiuso ogni possibilità di addio durante quest’estate, a tre anni esatti dall’esborso da 70 milioni per strapparlo alla Real Sociedad. Oggi il club bianconero ha voluto rispondere, in maniera abbastanza piccata, all’attacco senza sconti del centravanti. Un equilibrio, ormai, definitivamente rotto. “Siamo dispiaciuti di essere stati informati di un post social di Alex questa sera. Alex resta sotto contratto e nessun dirigente del Newcastle ma hai preso l’impegno sul fatto che possa lasciare la squadra quest’estate”.

La società bianconera è stata, dunque, molto chiara sulle sue scelte per quel che concerne il futuro della punta: Isak rimarrà al Newcastle: “Come spiegato ad Alex e ai suoi rappresentanti, dobbiamo tenere in considerazione gli interessi del Newcastle. Le condizioni per una vendita quest’estate non si sono ancora concretizzate e non prevediamo che possano essere soddisfatte: siamo stati chiari”. Più chiari di così, evidentemente, non si può. Starà adesso anche a Howe cercare di ricucire lo strappo, in attesa di buone nuove per Isak, lontano da Newcastle.