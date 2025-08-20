Lookman alla Juventus: via libera con lo scambio

L’attaccante nigeriano al centro di uno scenario a dir poco clamoroso: Juve pronta allo scambio, così l’Inter si mangia le mani

Non vi è alcun dubbio che quello di Ademola Lookman sia stato il nome più caldo e chiacchierato di questa bollente estate di calciomercato. Un corteggiamento, quello dell’Inter, che arriva da lontano e che lentamente si è sciolto come neve al sole.

Il 27enne londinese, consapevole di aver raggiunto la piena maturità calcistica, ha espresso a più riprese la voglia di confrontarsi con una piazza ancor più grande di quella bergamasca. L’Inter ha avviato un lungo corteggiamento salvo poi dover fare subito i conti le elevate richieste della ‘Dea’ che non si è smossa dai 50 milioni di euro per il cartellino dell’attaccante nigeriano. Un tira e molla durato settimane fino a che proprio la dirigenza nerazzurra ha deciso di mollare la pista Lookman per orientarsi su altri nomi: d’altronde il calciomercato estivo chiuderà i battenti tra poco più di dieci giorni, il tempo stringe.

D’altro canto la Juventus prepara le ultime sorprese che, paradossalmente, potrebbero riguardare proprio l’attacco. Dal futuro di Vlahovic, che potrebbe risolversi in un senso o nell’altro nelle ultime ore di agosto, fino al ritorno di Randal Kolo Muani a Torino. Ma Il dg Comolli potrebbe stupire tutti e, dopo Jonathan David, portare un altro grande attaccante alla corte di Tudor: Ademola Lookman, proprio così.

Juventus-Lookman, si può: via allo scambio

Durante il programma ‘Fuori di Juve’ in onda su ‘Radio Bianconera’ ha parlato il noto talent scout Michele Fratini che ha parlato dei bianconeri, soprattutto in ottica calciomercato. Una vera e propria ‘bomba’ quella lanciata e che riguarderebbe, in particolare, l’attacco di Tudor.

Perché si parla proprio del sopracitato Ademola Lookman, sedotto a lungo dall’Inter che ha poi deciso di abbandonare la trattativa: impossibile, evidentemente, trovare l’intesa con l’Atalanta per portare il nigeriano a Milano. Ma Fratini è convinto che l’ex Lipsia, che ha ormai rotto definitivamente con l’Atalanta, possa finire per approdare alla corte di Igor Tudor. Dopo aver confermato l’ormai imminente ritorno di Kolo Muani a Torino, il talent scout si è sbilanciato proprio su Lookman: “Attenzione, gli ultimi giorni di mercato saranno molto interessanti e la Juve concretizzerà uscite importanti, intende monetizzare sui 60-70 milioni“.

Nel dettaglio, poi, spunta la pazzesca idea sulla formula per convincere la dirigenza bergamasca a lasciar partire l’attaccante africano: “Ci saranno degli scambi da concretizzare per prendere Lookman”, ha detto. Uno scenario che, se si concretizzasse, risulterebbe essere una mazzata tremenda per Marotta e per l’Inter. Lo sgarbo last minute all’eterna rivale: il popolo bianconero spera che Fratini, ad oggi, possa aver predetto il clamoroso approdo di Lookman alla Continassa.