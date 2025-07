DIRETTA | Calciomercato, tutte le notizie di venerdì 11 luglio: Modesto nuovo dt della Juve LIVE

Situazione Brown in evoluzione: il Fenerbahce ha l’accordo per il giocatore, ma lui è attratto dal Milan. I rossoneri da giorni hanno avviato i contatti con il Gent e l’entourage. Il terzino è in attesa: al Diavolo occorre finalizzare per non vederlo volare in Turchia.

