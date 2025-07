Dalla Juve all’Inter, affare clamoroso: intreccio con Sommer

Le ultime di calciomercato nella nuova puntata di INTER ZONE: operazione a sorpresa coi bianconeri

Nuova ricca puntata di INTER ZONE, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it. Tanto calciomercato, ovviamente, coi nerazzurri focalizzati su tanti obiettivi dal difensore al trequartista. Approfondimento anche sul ‘caso’ Calhanoglu, con le risposte alle domande dei nostri utenti.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, la permanenza (per ora) del turco congela la pista Ederson, il prescelto per l’eventuale post Calhanoglu. Marotta e Ausilio sono concentrati molto sul nuovo centrale, con Leoni sempre in cima alla lista: possibile un affondo da 25/30 milioni per strappare il sì del Parma e, soprattutto, anticipare il Milan.

Dalla difesa all’attacco, con Chivu che ha chiesto l’acquisto di un trequartista per passare al 3-4-2-1/3-4-1-2. Contatti non recenti col Chelsea per Nkunku, ma all’Inter sono stati proposti già diversi profili: incluso Asensio, il quale è però fuori dai parametri di Oaktree. Lo spagnolo di proprietà del PSG viaggia verso la Turchia, sponda Fenerbahce di Mourinho.

Inter, ‘idea’ Perin se esce Sommer: in attesa di Donnarumma…

Con Giorgio Musso si è toccato pure il tema portiere, vista la non sicura permanenza di Sommer. L’elvetico è nel mirino del Galatasaray e ha solo un altro anno di contratto.

Se dovesse andare via, in attesa magari di un nome importante (Donnarumma nel 2026 se non rinnova col PSG), occhio al 32enne Perin per questa stagione transitoria. È in uscita dalla Juve perché vuole giocare di più e potrebbe giocarsi il posto con Martinez. Il suo agente, Alessandro Lucci, vanta ottimi rapporti coi dirigenti interisti.