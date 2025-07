Giallo Brown, il terzino tra Milan e Fenerbahce: caos tra Italia, Belgio e Turchia | CM.IT

Il giocatore inglese è nel mirino del club rossonero e di Jose Mourinho: la situazione

Fino a pochi giorni fa, non erano molti i tifosi del Milan a conoscere Archie Brown. Nelle ultime ore, però, il terzino inglese del Gent è diventato argomento di discussione per tutto il popolo rossonero.

Oggi, così, la trattativa per Jashari è stata messa da parte e tutte le attenzioni si sono spostate sul giovane calciatore che potrebbe prendere il posto di Theo Hernandez. Come riportato in tarda mattinata, la situazione era in evoluzione e continua ad esserlo.

🔁 Situazione #Brown in evoluzione: il Fenerbahçe ha l’accordo per il giocatore, ma lui è attratto dai 🔴⚫️. Il #Milan da giorni ha avviato i contatti con Gent ed entourage. Il terzino è in attesa: al Diavolo occorre finalizzare per non vederlo volare in Turchia@calciomercatoit — Martin Sartorio (@MartinSa1988) July 11, 2025

Il Fenerbahçe ha da tempo raggiunto un accordo con il giocatore, ma alle sirene del Milan non è facile resistere. Così, nelle ultime ore, il club rossonero ha guadagnato terreno ed è in pressing per ottenere il via libera definitivo da parte di Brown.

Milan, cresce la fiducia per Brown: ecco cosa manca per chiudere

L’intesa con il Gent – su una base di 8-10 milioni di euro – non rappresenta un ostacolo. C’è già un accordo anche con il giocatore, che percepirebbe circa 1,5 milioni netti a stagione.

Mancano solo ultimi dettagli legati alle commissioni, ma José Mourinho non ha mollato la presa. Ecco perché, nonostante la fiducia in casa rossonera – come appreso dalla redazione – sia cresciuta in serata, ogni scenario resta ancora aperto.

Per i tifosi non è facile riuscire a seguire passo dopo passo questa trattativa, che sta assumendo i connotati di un vero e proprio film giallo. Tra Italia, Belgio e Turchia, infatti, sono arrivate notizie contrastanti.

La narrazione di questa vicenda si arricchisce inoltre di un altro dettaglio che sta scatenando i sostenitori rossoneri sui social: sia il Milan che il Feyenoord, infatti, hanno messo a disposizione del giocatore un aereo privato per raggiungere Milano o Istanbul. L’affare Brown, chiaramente, non andrà per le lunghe e presto capiremo su quale jet il terzino salirà . Il Diavolo ora è un po’ più vicino.