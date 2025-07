Juventus, svolta Vlahovic e commissione da 18 milioni: così resta in Serie A

Continua a tenera banco la situazione di Dusan Vlahovic alla Continassa, con il bomber serbo esubero di lusso del club bianconero

C’è sempre il caso Vlahovic a scuotere la Juventus. Il centravanti serbo è fuori dai piani dei bianconeri, che stanno cercando una via per interrompere il rapporto in scadenza nel 2026.

L’ex Fiorentina è un esubero di lusso alla Continassa e nelle scorse settimane dopo l’avvento del nuovo DG Comolli alla Juve non ha accettato la proposta di rinnovo con spalmatura dell’ingaggio. Vlahovic e il suo entourage non vogliono rinunciare ai 12 milioni netti d’ingaggio, che il giocatore percepirà nel suo ultimo anno in bianconero.

Il numero nove, inoltre, per il momento ha rifiutato le piste dall’Arabia Saudita e dalla Turchia, che avrebbero assicurato un prezioso tesoretto alla Juventus, che per non incorrere in una minusvalenza valuta circa 20 milioni il cartellino del bomber classe 2000.

Calciomercato Juventus, Allegri chiama Vlahovic: le condizioni per il trasferimento al Milan

Dusan Vlahovic pesa intorno ai 40 milioni a bilancio tra ammortamento e stipendio al lordo, con la Juve che riflette anche su soluzioni alternative per liberarsi dell’attaccante come l’incentivo all’esodo come raccontatovi da Calciomercato.it.

Intanto il nazionale serbo aspetta la chiamata da una big e strizza l’occhio al Milan dell’estimatore Massimiliano Allegri, che lo rivorrebbe alle proprie dipendenze dopo la parentesi insieme a Torino. Come scrive ‘Repubblica’ resta aperta la possibilità di un trasferimento in rossonero per Vlahovic, con il tecnico livornese spesso a contatto telefonico negli ultimi tempi con il giocatore. Vlahovic e i suoi agenti hanno un piano: rescindere con la Juventus prendendo anche una buonuscita e poi firmare con il Milan un accordo quadriennale da 6 milioni netti a stagione.

Inoltre, considerando che il serbo si trasferirebbe a parametro zero, l’entourage del centravanti chiederebbe alla dirigenza del ‘Diavolo’ una ricca commissioni tra i 15 e i 18 milioni di euro. La telenovela su Dusan Vlahovic continua…