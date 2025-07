Osimhen al Galatasaray, spunta l’annuncio ma il Napoli frena: la nuova offerta | CM.IT

La vicenda tra azzurri e club turco legata all’attaccante nigeriano non si è ancora conclusa: intanto spunta un annuncio clamoroso

In casa Napoli il nome più chiacchierato sul mercato continua ad essere quello di Victor Osimhen. Il nigeriano è reduce da una stagione in prestito al Galatasaray e sogna di restare ad Istanbul. Dopo un’accelerata che sembrava aver portato alla fumata bianca, c’è stato però un rallentamento.

L’attaccante ha dato l’ok alla permanenza in Turchia. Nelle scorse ore però c’è stato un rallentamento, dovuto in particolare alle garanzie bancarie che non sono arrivate. Nel frattempo però c’è un annuncio che scuote gli ambienti. A farlo è l’ex dei turchi, Didier Drogba. L’ivoriano, attraverso una storia Instagram, ha annunciato l’arrivo del nigeriano: “Il Leone è tornato. Leone per sempre”. In realtà però è ancora lunga la faccenda, perché tra Napoli e Galatasaray ci saranno nuovi aggiornamenti nelle prossime ore stando a quanto raccolto da Calciomercato.it. Continuano a mancare le garanzie bancarie richieste, ma i contatti proseguiranno.

Da parte del club di Istanbul è pronto uno sforzo importante, ma al momento non sono stati fatti passi decisivi. Il Napoli inoltre non si schioda dalla propria posizione: per la cessione di Osimhen chiede 75 milioni di euro, pagabili in due rate. Al massimo tre. Le ultime proposte del Galatasaray, con l’eventuale inserimento della garanzia bancaria e lo sconto richiesto sul prezzo del cartellino, non convincono il presidente De Laurentiis. L’operazione è destinata quindi a prolungarsi, molto più delle 48 ore previste dalla dirigenza del Galatasaray, che resterà in Italia per completare il trasferimento del nigeriano e accontentare tutti.