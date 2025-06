Calciomercato, tutte le notizie di domenica 22 giugno | DIRETTA

Teun Koopmeiners ha parlato dal ritiro della Juventus negli Stati Uniti e ha fatto una promessa ai tifosi: “La Juventus ha speso tanto per me l’anno scorso, riuscirò a sdebitarmi. Per come ho giocato non è stata una stagione molto bella, voglio dimostrare quanto valgo. Il tendine mi dà ancora fastidio. Ruolo? Tudor mi vede avanti, ma non sono un attaccante”