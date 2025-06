Juve, addio dopo un solo anno: sacrificio di Comolli per accontentare Tudor

Il mercato della Juventus sarà un continuo susseguirsi di scelte difficili, opportunità da cogliere o meno e cessioni da fare alle migliori condizioni: la prima grande sorpresa di Comolli potrebbe arrivare in attacco

Igor Tudor è stato molto chiaro agli albori della stagione che si appresta a iniziare: “Con 3 acquisti siamo competitivi per lo scudetto”. Una dichiarazione d’intenti anche in sede di mercato e una sbirciatina dalla serratura su quella che potrebbe essere la strategia di Comolli nella sua prima estate in bianconero. Anche il dirigente francese, d’altro canto, si è presentato alla Juventus con la volontà di tornare a vincere nel più breve tempo possibile.

Riuscire a trovare 3 calciatori da inserire nell’undici titolare bianconero non sarà un’impresa semplice, soprattutto perché ci sono diverse questioni da risolvere anche in uscita. A cominciare dal caso Dusan Vlahovic, col rinnovo al ribasso che non sembra essere nemmeno un’opzione sul tavolo e con la Juve che sta ancora aspettando di ricevere delle offerte per l’attaccante serbo. La vera sorpresa di Comolli, però, potrebbe essere un altro tassello offensivo presente nella rosa attuale.

Nico Gonzalez può lasciare subito la Juve: sacrificio necessario per Sancho

Uno dei protagonisti della stagione bianconera che si appresta a concludersi, nel bene o nel male, è stato sicuramente Nico Gonzalez. Arrivato dalla Fiorentina meno di un anno fa, e non per una cifra irrisoria, il suo impatto con la Juventus non è stato all’altezza delle aspettative e adesso potrebbe anche essere ceduto.

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, Comolli starebbe ragionando su una possibile cessione di Nico Gonzalez. L’ex Viola ha mercato e la sua partenza darebbe nuova linfa al mercato bianconero, soprattutto per quanto riguarda Jadon Sancho.

Nei giorni scorsi la Juve è tornata a intensificare i rapporti con l’entourage dell’inglese classe 2000 che l’estate scorsa è stato a un passo dal bianconero, anche se sul calciatore di proprietà del Manchester United resiste il vantaggio del Napoli in questo momento. La cessione di Nico Gonzalez, però, potrebbe permettere alla Juventus di accelerare le operazioni.