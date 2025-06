De Bruyne lo vuole a Napoli, altro colpo da Manchester: ha già detto sì

Il belga può giocare un fattore chiave per il prossimo innesto in casa azzurra: c’è già una apertura al trasferimento in Campania

L’arrivo di Kevin De Bruyne ha creato uno straordinario entusiasmo in quel di Napoli. Gli azzurri, campioni d’Italia in carica, hanno accolto il belga che è pronto ad una nuova avventura lontano da Manchester.

Conte ha confermato la sua presenza sulla panchina azzurra per la prossima stagione e De Bruyne è stato il primo regalo. Chiaro però che serviranno nuovi innesti per affrontare l’anno, alla luce del doppio impegno campionato-Champions League. E non è detto che un nuovo arrivo possa arrivare da Manchester. Non Sancho o Rashford, nomi per cui il Napoli è in piena corsa, ma ancora dalla squadra di Pep Guardiola.

De Bruyne vuole Grealish: l’inglese ha già detto sì

Tra gli esuberi in casa Manchester City c’è infatti Jack Grealish. L’inglese ha un contratto fino al 2027, ma non sembra rientrare nei piani del tecnico catalano. Guardiola lo ha infatti escluso dai convocati per il Mondiale per Club che i Citizens stanno attualmente disputando negli Stati Uniti.

Una decisione che fa capire che per il giocatore il club è disposto ad ascoltare offerte. E secondo il ‘Sun’ una proposta potrebbe arrivare proprio da Napoli. De Bruyne infatti starebbe spingendo per fare in modo che possa essere Grealish l’esterno offensivo di cui Conte ha bisogno. Il belga sarebbe ben felice di riaccogliere in azzurro l’ex compagno di squadra e anche lo stesso Grealish, sottolineano dall’Inghilterra, avrebbe aperto le porte ad un trasferimento.

Napoli viene vista come un’opportunità importante per l’inglese, desideroso anche di riconquistare la nazionale per essere convocato ai prossimi Mondiali. Tanto che il giocatore sarebbe disposto a ridursi lo stipendio e accettare poco più della metà di quanto attualmente percepisce a settimana a Manchester. Sulle tracce di Grealish ci sarebbe anche l’Everton, ma da Oltremanica sottolineano come il Napoli sia in vantaggio. A giocare inoltre una carta importante ci sarebbe, oltre alla presenza di De Bruyne, anche di altri britannici nello spogliatoio come Gilmour e McTominay, che aiuterebbero ancor più Grealish ad inserirsi in rosa.