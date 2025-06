Vlahovic lascia la Juve e vola in Inghilterra: destinazione a sorpresa

Le ultime sull’attaccante serbo pronto a cambiare aria: c’è l’offerta dall’Inghilterra. Il punto della situazioneÂ

E’ destinata a concludersi l’avventura con la maglia della Juventus di Dusan Vlahovic. Il serbo ha un contratto in scadenza fra poco più di un anno, il 30 giugno 2026.

Un contratto che difficilmente verrà rinnovato. Con l’arrivo di Comolli, si è, in realtà , aperto un piccolo spiraglio per un prolungamento davvero complicato, ma al momento nessuna novità . L’ex Fiorentina, dunque, è sempre più lontano da Torino, con la Vecchia Signora che spera di riuscire incassare una cifra tra i 25 e i 30 milioni di euro.

Al momento, però, di offerte concrete non se ne sono viste molte. Per il giocatore si sono fatte avanti due club: ha chiesto informazioni l’Al Hilal, che vuole regalarsi a tutti i costi un centravanti di spessore e senza il sì di Victor Osimhen, ci ha provato per Vlahovic. Ha avanzato una proposta importante anche il Fenerbahçe di Jose Mourinho, pronto a garantire uno stipendio a doppia cifra.

Anche questo caso, Dusan Vlahovic ha rispedito al mittente l’offerta. Il desiderio del giocatore è quello di rilanciarsi in un campo importante. Vuole, dunque, continuare a calcare i migliori palcoscenici europei, meglio se in Italia, dove si trova davvero bene.

Futuro Vlahovic, novità dall’Inghilterra: ecco chi lo vuole

Al momento, però, come detto, non si registrano offerte concrete, nonostante l’interesse del Milan. I rossoneri non hanno presentato una proposta ufficiale né all’attaccante né alla Juventus.

Il Diavolo oggi sta pensando ad altri reparti, anche se Massimiliano Allegri e Igli Tare hanno già flirtato con Dusan Vlahovic. Il club rossonero non può comunque garantirgli l’attuale stipendio che percepisce in bianconero. Quest’anno, infatti, arriverà a toccare i 12 milioni di euro netti a stagione. Il Diavolo, invece, non andrà oltre 6-7 milioni di euro (quanto percepisce Rafa Leao, il più pagato della rosa rossonera)

Dall’Inghilterra, così, si sottolinea come il Milan sia un’opzione concreta per Vlahovic. La pista, però, potrebbe accendersi qualora dalla Premier League non arrivasse la proposta giusta. Proposta, che secondo ‘TeamTalk’ potrebbe mettere sul piatto il Nottingham Forest, che vuole tornare a lottare per i piani alti e per farlo ha bisogno di un grande bomber. Ecco perché lo storico club vorrebbe provare a mettere le mani sul centravanti della Juventus, strappandolo alla Serie A.