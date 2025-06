Vlahovic fa arrabbiare Comolli: doppio rifiuto e Juve nei guai

Continua la telenovela sul futuro del centravanti serbo, che resta in uscita dalla Continassa nel mercato estivo

I due volti dell’attacco della Juventus. Se Kolo Muani è determinante e lancia la ‘Vecchia Signora’ al debutto nel Mondiale per Club, Dusan Vlahovic invece deve accontentarsi solo di uno scampolo di gara a risultato ormai ampiamente acquisito contro il modesto Al Ain.

Il sorpasso di Kolo Muani ai danni di Vlahovic è ormai accertato, con il francese che ha conquistato i galloni di titolare al centro del reparto offensivo della Juve. Il nazionale transalpino non si ferma: reti decisive in campionato nella corsa Champions nel finale di campionato, oltre alla doppietta all’esordio Mondiale che lancia i bianconeri.

La situazione di Vlahovic, invece, non cambia: ha perso il posto anche con Tudor e sul mercato rimane in uscita dai piani dei dirigenti della Continassa. Anche perché non arrivano segnali e passi in avanti sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2026.

Calciomercato Juventus, grana Vlahovic: il serbo via a parametro zero

La nuova dirigenza e il Dg Comolli hanno aperto a un eventuale prolungamento dell’accordo, a cifre però quasi dimezzate rispetto ai 12 milioni netti che Vlahovic andrà a percepire nella prossima stagione. La Juve non andrebbe oltre i 6 milioni di euro più bonus, proposta che non viene però presa in considerazione dal bomber serbo.

L’unica strada quindi per la ‘Vecchia Signora’ resta la cessione dell’ex Fiorentina, che al momento però ha rifiutato le offerte provenienti dalla Turchia (Galatasaray e Fenerbahce) oltre alle ricchissime sirene provenienti dall’Arabia Saudita. Vlahovic vuole continuare a giocare in un campionato top, ma al momento da Premier League e Spagna sono arrivati soltanto dei sondaggi. Sul classe 2000 c’è anche l’interesse del Milan di Allegri, che ancora non ha mosso passi concreti.

La Juve continua a cercare un acquirente, con la valutazione del numero nove scesa sotto i 30 milioni di euro. A questo punto lo spettro per il club bianconero è la permanenza di Vlahovic e il rischio di perdere a parametro zero l’attaccante nell’estate 2026.