Doppietta Juve e regalo a Tudor: si chiude per meno di 30 milioni

La Juventus inizia con una goleada l’avventura al Mondiale per Club e lavora sul mercato per blindare i suoi big

Show della Juventus all’esordio al Mondiale per Club, con il tridente di Igor Tudor sugli scudi. La ‘Vecchia Signora’ surclassa il malcapitato Al Ain grazie alle doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre al sigillo di Kenan Yildiz.

In attesa dei movimenti sul mercato la Juve riparte dai suoi attaccanti, letali e implacabili al battessimo nella competizione iridata negli Stati Uniti. Yildiz ha messo in ghiaccio la contesa con una zampata da fuori area, con il numero 10 turco sempre di più centro nevralgico della formazione bianconera.

La Juventus ha tutta l’intenzione di blindare il classe 2005, rimandando al mittente i corteggiamenti delle big estere. Comolli una volta preso possesso dell’area sportiva ha subito avviato i dialoghi con l’entourage di Yildiz, con l’obiettivo di arrivare presto al rinnovo contrattuale fino al 2030 e ricalibrare l’ingaggio al nuovo status dell’ex Bayern Monaco.

Kolo Muani e Conceicao trascinano la Juventus: le ultime sul futuro in bianconero

Intanto, sotto gli occhi di John Elkann presente insieme a tutta la dirigenza al match di Washington dopo la visita a Trump, brillano anche le stelle di Kolo Muani e Conceicao. La Juve prima del Mondiale ha esteso il prestito dei due giocatori, cosciente della loro importanza nella spedizione mondiale negli ‘States’.

La risposta del bomber francese e del folletto lusitano non si è fatta attendere: due gol a testa e spettacolo nel primo match contro l’Al Ain. “Qui sono felice, spero di poter restare“, rivela Randal Kolo Muani a fine partita. La dirigenza della Continassa sta lavorando per rinnovare il prestito del nazionale transalpino anche per la prossima stagione e al termine del Mondiale intensificherà i contatti con il Paris Saint-Germain.

Prestito con riscatto (non superiore ai 50 milioni) fissato nell’estate 2026: questo il piano della ‘Vecchia Signora’ per Kolo Muani. La Juventus è fiduciosa nel riuscire a trovare un accordo con il PSG, mentre per Francisco Conceicao la strada è più tortuosa. Il figlio d’arte ha una clausola da 30 milioni di euro attivabile entro il 15 luglio, cifra però ritenuta eccessiva dal club bianconero.

Per il momento il Porto non apre a sconti, con la Juve però che non demorde e prossimamente proverà un nuovo affondo facendo leva sui buoni uffici con l’agente del giocatore Jorge Mendes.