PAGELLE E TABELLINO AL AIN-JUVENTUS 0-5: Kolo Muani infallibile, Cambiaso distratto

La Juventus diverte e si diverte di fronte al malcapitato Al Ain al battesimo nel Mondiale per Club. Esordio scoppiettante per la squadra di Tudor, che cala il pokerissimo travolgendo per 5-0 la squadra degli Emirati Arabi.

Kolo Muani è implacabile davanti all’ex Roma e Atalanta Rui Patricio: doppietta per il bomber francese, al pari dello scatenato Conceicao. Dà spettacolo anche Yildiz nel tridente bianconero, mentre sulla destra giganteggia Alberto Costa (sorpresa di formazione di Tudor) che scodella due assist. Cambiaso distratto, impresentabile la retroguardia dell’Al Ain.

Le pagelle di Al Ain-Juventus: Conceicao imprendibile, Yildiz completa la festa

TOP Al Ain: Laba 6 – Gli emiratini sono poca roba e fanno il solletico alla difesa bianconera. Solo il centravanti togolose ci prova con un paio di spunti interessanti, impegnando severamente Di Gregorio a inizio ripresa.

FLOP Al Ain: Kouame 4 – Impresentabile a questi livelli. Sovrastato da Kolo Muani, in ritardo anche su Conceicao. Vede le streghe a ogni affondo degli attaccanti della ‘Vecchia Signora’.

AL AIN

Rui Patricio 4,5

Ratnik 4,5

Rabia 4,5

Kouame 4 (68′ Niang 5,5)

(68′ Niang 5,5) Traore 5

Kaku 5 (77′ Jasic SV)

Park 4,5 (77′ Chadli SV)

Palacios 4,5 (68′ Nader 5,5)

Zabala 4,5

Laba 6

S. Rahimi 5,5 (92′ Udow SV)

All. Ivic 4,5

JUVENTUS

TOP Juventus: Kolo Muani 8 – Il bomber francese fa quello che vuole e mette in discesa il match per la squadra di Tudor con uno stacco imperioso. Ficcante e nel vivo dell’azione, poco prima dell’intervallo raddoppia con un’altra fiammata di pregevole fattura. E se il numero 9 la Juve ce l’avesse già in casa? Urge la conferma anche per la prossima stagione.

FLOP Juventus: Cambiaso 6 – Se Alberto Costa giganteggia sulla destra, sulla corsia opposta il jolly della Nazionale fa invece il ‘compitino’. Qualche sbavatura di troppo: una distrazione gli costa il giallo, rischiando il fallo da rigore su Traore.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 6,5

Savona 6,5 (71′ Gatti 6)

Kelly 6,5

Alberto Costa 7,5

McKennie 6,5

Thuram 7 (46′ Douglas Luiz 6,5)

Cambiaso 6 (46′ Weah 6)

Conceicao 8

Yildiz 7,5 (62′ Koopmeiners 6)

Kolo Muani 8 (71′ Vlahovic 6)

All. Tudor 7,5

Arbitro: Penso 6

Mondiale per Club, il tabellino di Al Ain-Juventus

La Juve a differenza dell’Inter non stecca all’esodio nel Mondiale per Club, rifilando un sonoro 5-0 al modesto Al Ain. Tutto facile per la formazione allenata da Igor Tudor, che chiude la pratica già nel primo tempo. ‘Vecchia Signora’ trascinata dalle doppiette di Kolo Muani e Conceicao nel match di Washington.

AL AIN-JUVENTUS 0-5

11′ e 48′ Kolo Muani; 21′ e 58′ Conceicao; 31′ Yildiz

Al Ain (3-5-2): Rui Patricio, Ratnik, Rabia, Kouame (68′ Niang); Traore, Kaku (77′ Jasic), Park (77′ Chadli), Palacios (68′ Nader), Zabala; Laba, S. Rahimi (92′ Udow). A disposizione: Khalid, Benkhaleq, Alhashmi, Erik, Santos, Cardoso, Sanabria, Abbas, H.Rahimi, Awadalla, Loulendo. Allenatore: Ivic

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio, Kalulu, Savona (71′ Gatti), Kelly; Alberto Costa, McKennie, Thuram (46′ Douglas Luiz), Cambiaso (46′ Weah); Conceicao, Yildiz (62′ Koopmeiners); Kolo Muani (71′ Vlahovic). A disposizione: Pinsoglio, Daffara, Garofani, Rugani, Rouhi, Locatelli, Nico Gonzalez, Adzic, Kostic, Mbangula. Allenatore: Tudor

Arbitro: Penso (Stati Uniti)

VAR: Villarreal (Stati Uniti)

Ammoniti: Cambiaso (J), Conceicao (J), Gatti (J), Traore (A)

Espulsi: –

Note: recupero 5′ nel primo tempo e 3′ nella ripresa; presenti 18.161 spettatori per la sfida dell’Audi Field di Washington.