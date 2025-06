Milan, Theo Hernandez da Inzaghi: il terzino cambia idea

Le ultime sul futuro del terzino francese: il giocatore ora può lasciare davvero il club rossonero. Il punto della situazione

Theo Hernandez via dal Milan. E’ questa la scelta presa ormai da mesi dal club rossonero, che ha messo alla porta il terzino francese.

Il giocatore è stato invitato a fare le valigie e a trovarsi una nuova sistemazione. Una nuova squadra che possa garantire al Diavolo almeno 30 milioni di euro. E’ questa la posizione del Milan, che ha fatto capire ad Hernandez di essere pronto a non farlo giocare nel corso dell’estate, in attesa di una sistemazione.

Come è noto, il francese ha rifiutato la proposta dell’Al Hilal, che prima dell’inizio del Mondiale per Club, aveva raggiunto un accordo con il Diavolo per trenta milioni di euro più cinque milioni di bonus. Per il giocatore invece uno stipendio da oltre 18 milioni all’anno. Proposta rispedita al mittente da Theo Hernandez, che ha manifestato il desiderio di restare al Milan e in alternativa in un club europeo.

C’è stata così una trattativa con l’Atletico Madrid: la destinazione spagnola era ovviamente gradita all’esterno basso, ma la proposta dei Colchoneros non si è avvicinata nemmeno minimamente ai 30 milioni messi sul piatto dal club di Simone Inzaghi.

Theo Hernandez da Inzaghi: pista araba viva

La parentesi spagnola si è così chiusa rapidamente, ma non quella araba. Nel corso della settimana, che si sta chiudendo, l’agente che si sta occupando della trattativa per il passaggio di Theo Hernandez all’Al Hilal, è stato a Casa Milan, ribadendo la volontà del club di acquistarlo.

La proposta araba è dunque ancora sul tavolo. Una proposta leggermente rivista per favore il sì del francese. Un sì che adesso potrebbe arrivare. Theo Hernandez, infatti, non ha chiuso in maniera netta all’Al Hilal e un’apertura totale potrebbe arrivare a breve. Dei segnali in merito ci sono già. Si spiega così la fiducia da parte del club arabo e la decisione di non guardare più ad altri calciatori con caratteristiche simili al francese.

Il Milan dunque è in attesa di sviluppi. Il via libera è arrivato da tempo: se Theo Hernandez dovesse trasferirsi all’Al Hilal, il Diavolo andrebbe subito alla ricerca del sostituto e i nomi sul taccuino di Igli Tare e Massimiliano Allegri non mancano di certo, a partire da Oleksandr Zinčenko