Ritorno di fiamma in casa Milan, regalo per Allegri

I rossoneri sono a caccia di rinforzi da regalare al tecnico toscano: torna di moda un vecchio pallino

Un ritorno di fiamma in casa Milan per regalare un nuovo innesto in difesa a Massimiliano Allegri. In casa rossonera si guarda a possibili rinforzi da regalare al tecnico livornese in vista della stagione che inizierà ufficialmente il 7 luglio con il raduno a Milanello.

Tutti i reparti saranno rafforzati e per quanto riguarda la difesa si cerca un innesto sulla corsia destra. Kyle Walker non sarà riscattato e tornerà (temporaneamente) al Manchester City, mentre Alex Jimenez viene visto come un giocatore più adatto a giocare in una posizione più avanzata e non come terzino. Ecco dunque che per il ruolo di esterno difensivo a destra in casa rossonera sarebbe tornare di moda un vecchio pallino: Tiago Santos.

Milan, torna di moda Tiago Santos: affare al ribasso

Come sottolinea ‘La Gazzetta dello Sport’, il portoghese non è mai uscito dai radar del Milan. Il giocatore continua a piacere da tempo, anche se c’è una grossa incognita.

Il calciatore lusitano è fermo dallo scorso ottobre a causa di un grave infortunio al legamento crociato: con il Lille infatti ha giocato solo le prime 7 partite di campionato. Santos però può diventare un’occasione proprio per gli eventi recenti: la valutazione altissima che ne facevano in Francia prima del grave infortunio è arrivata oggi intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra che il Milan può pensare di trattare ulteriormente e sperare di abbassarla. Sarà necessario un periodo di lavoro atletico per tornare nel pieno della forma e poi un altro per integrarsi con il gruppo, ma alle giuste condizioni economiche può valere la pena aspettare.

Tiago Santos potrebbe mettersi a disposizione di Allegri solo una volta ristabilito al meglio. Poi però offrirebbe qualità e velocità, buona copertura e partecipazione alla fase d’attacco. Un innesto prezioso per il Milan e per Massimiliano Allegri.