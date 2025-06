Chiesa pronto a tornare in Serie A: può essere lui il colpo scudetto

Federico Chiesa è già pronto a rimpatriare dopo un solo anno in Premier League, Slot ha altri piani per il Liverpool e due big di Serie A stanno valutando l’assalto all’ex Juventus

Non è stato proprio come sognava il primo anno in Premier League, ma Federico Chiesa si è trovato comunque a vivere la vittoria del campionato del Liverpool, anche se non da protagonista assoluto. Con Arne Slot il feeling tattico non è scattato e questa estate il figlio d’arte vorrebbe tornare in Serie A: ad accontentarlo potrebbero essere proprio le due squadre che si giocheranno lo scudetto nella prossima stagione.

Fin da quando Massimiliano Allegri ha deciso di accettare la panchina del Milan, uno dei nomi che ha iniziato a circolare per il mercato rossonero è stato proprio quello di Federico Chiesa. L’esterno offensivo della Nazionale conosce bene il tecnico livornese e rappresenterebbe una grande alternativa per il pacchetto avanzato del Milan. La sua situazione con il Liverpool potrebbe così ingolosire anche Igli Tare, spingendo il ds rossonero a tentare il colpaccio in entrata. Il club italiano che in queste ore starebbe valutando maggiormente l’assalto a Chiesa, però, è un altro.

Conte vuole Chiesa per il suo Napoli tricolore: Milan sorpassato sul mercato

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, nei discorsi intrapresi dal Napoli con il Liverpool per Darwin Nunez ci sarebbe finito anche Federico Chiesa.

L’ex numer 7 della Juventus è un profilo molto gradito ad Antonio Conte, che lo vorrebbe avere a disposizione con la convinzione di essere l’uomo giusto per riportarlo ai massimi livelli. A intrigare la dirigenza partenopea, poi, sarebbero anche le condizioni a cui si potrebbe arrivare al figlio d’arte. L’anno scorso, infatti, i Reds lo hanno acquistato dalla Juventus per soli 12 milioni di euro e ora sarebbero disposti a farlo partire anche in prestito: una condizione che permetterebbe al Napoli di regalare Chiesa a Conte a cifre contenute. Il ritorno di Chiesa in Serie A si fa sempre più possibile.