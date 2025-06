DIRETTA | Calciomercato, le news di sabato 7 giugno LIVE

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

Ieri giornata fiume per Cristian Chivu nella sede dell’Inter: il tecnico rumeno, il prescelto per il post Inzaghi, ha firmato il suo contratto con i nerazzurri e si è confrontato con la dirigenza anche sul mercato e la programmazione. A proposito di panchine, la Roma ufficializza Gasperini mentre l’erede all’Atalanta del mister di Grugliasco sarà Juric. Leao può lasciare il Milan: il Bayern Monaco fa sul serio per l’attaccante portoghese.