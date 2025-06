Comolli segue Giuntoli per David e la Juve resta in prima fila: le cifre | CM.IT

Bianconeri davanti a Napoli e Inter per il canadese libero di firmare a zero

David, tutti lo vogliono ma nessuno se lo piglia. E invece attenzione alla Juventus, oggi ancora forte sull’attaccante nonché decisamente davanti sia rispetto al Napoli (ora fermo) che all’Inter, con Marotta e Ausilio non andati oltre un’offerta da 5 milioni più bonus.

Il 24 maggio scorso Calciomercato.it vi ha svelato lo scatto bianconero peri l canadese che, come ormai noto da tempo, non rinnoverà il contratto con il Lille in scadenza il 30 giugno.

Come appreso da CM.IT, il neo Dg Comolli ha attivato i contatti con l’agente di David, tenendo quindi più che viva la trattativa messa in piedi da Giuntoli.

L’ultima offerta bianconera è proprio quella messa sul tavolo dall’ormai ex Footbal director, ossia un contratto da circa 7 milioni di euro a stagione tra parte fissa e bonus.

L’entourage del classe 2000 chiede un quinquennale, ma l’accordo finale potrebbe essere trovato anche sulla base di un quadriennale con opzione per un quinto anno.

Attacco Juve al Mondiale per Club: possibilità David, accordo a un passo col PSG per Kolo Muani. E Vlahovic…

Tra ingaggio, bonus alla firma e commissioni, l’operazione David raggiungerebbe circa 60 milioni di euro. Per la Juve, però, sarebbe un acquisto di grande importanza per le qualità del calciatore, autore di 25 gol e 12 assist nell’annata che si è da poco conclusa.

David al Mondiale per Club? Non è da escluderlo, anche se negli Stati Uniti la Juve non sarà scoperta davanti: vicinissimo l’accordo col PSG per Kolo Muani, oltre al fatto che il confermato Tudor potrà fare affidamento pure su Dusan Vlahovic, per il quale è tornato all’assalto il Fenerbahce di Mourinho.