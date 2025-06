Juventus, Comolli è operativo: blitz per Kolo Muani col PSG | CM.IT

Damien Comolli è operativo e in questi giorni sta lavorando sulla rosa che prenderà parte al Mondiale per Club: dialogo aperto col PSG per trattenere Randal Kolo Muani

In attesa di completare l’assetto dirigenziale con un direttore sportivo, Damien Comolli sta lavorando in prima persona per completare la rosa della Juventus che partirà per gli Stati Uniti, dove si giocherà il Mondiale per Club. Dopo il rientro dal prestito all’Ajax di Daniele Rugani, ora l’obiettivo è quello di trattenere anche Randal Kolo Muani.

Il francese è arrivato a Torino nel mercato di gennaio come occasione da cogliere, considerato il fatto che non rientrava più nei piani di Luis Enrique e che il Paris Saint-Germain stesse quindi cercando una soluzione in uscita dove potesse mettersi in mostra. Un’occasione colta tempestivamente da Cristiano Giuntoli e che ha avuto un ottimo impatto sulla stagione della Juventus: come testimoniato dalle 19 partite, le 8 reti e i 2 assist realizzati da Kolo Muani in bianconero. Ora, nonostante il cambio di dirigenza, a Torino la volontà di proseguire insieme al francese è rimasta invariata. Ecco cosa sta succedendo.

Juve, anche Kolo Muani per il Mondiale: ora filtra ottimismo | CM.IT

🚨CMIT | #KOLOMUANI–#JUVENTUS La #Juventus e il PSG stanno lavorando in queste ore per definire la permanenza di #KoloMuani per il Mondiale per Club: c’è ottimismo sul fatto di avere l’attaccante francese negli Stati Uniti ✍️ @RiccardoMeloni4 pic.twitter.com/D8E3sQDNe9 — calciomercato.it (@calciomercatoit) June 6, 2025

Nella serata di ieri dalla Francia sono rimbalzate diverse voci riguardo al via libera arrivato dai campioni d’Europa per lasciare Randal Kolo Muani a disposizione della Juventus anche per il Mondiale per Club. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, seppur filtri un crescente ottimismo, i dialoghi tra le due società in questione sono ancora in corso per arrivare all’accordo definitivo.

Chi si sta occupando di questa pratica è direttamente Damien Comolli, che con il Paris Saint-Germain ha un rapporto di lungo corso, e da Torino c’è la sensazione di poter arrivare presto alla quadra definitiva. Kolo Muani si è trovato molto bene in bianconero e la sua partecipazione al Mondiale per Club potrebbe essere anche il preludio per una riconferma anche nella prossima stagione.