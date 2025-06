Osimhen da Inzaghi e Napoli milionaria: 4 super colpi per il ritorno in Champions di Conte

Napoli milionaria con la cessione di Osimhen: ecco come Antonio Conte sfrutterà i 75 milioni di euro della clausola

Adda passa’ a nuttata. Così recitava Edoardo De Filippo in Napoli milionaria. E la nottata sembra essere ormai passata. Il più grande rebus degli ultimi mesi potrebbe essere finalmente risolto nei prossimi giorni. Victor Osimhen ha accettato la super proposta dall’Arabia, ha le ore contate per il trasferimento e raggiungere Simone Inzaghi.

Già, l’ex tecnico dell’Inter vuole puntare proprio sul bomber nigeriano per provare a conquistare il Mondiale per club in America, che avrà inizio tra pochi giorni. La FIFA ha aperto una finestra di mercato mini per i primi dieci giorni di giugno. L’Al-Hilal di Inzaghi ha ancora 72 ore per mettere sotto contratto Victor Osimhen, con il quale sarebbe stata raggiunta l’intesa economica: 35 milioni a stagione per quattro anni.

Il Napoli, però, chiede 75 milioni di euro per liberare il suo attaccante. Ossia, il valore della clausola rescissoria. Nessuno sconto agli arabi. Tre giorni per l’affondo decisivo, mentre Osimhen scalpita. E in Turchia il Galatasaray attende speranzoso, perché ci sarebbe ancora la possibilità di esercitare la clausola rescissoria monstre e offrire uno stipendio meno ricco rispetto a quello arabo, ma più sostanzioso di quello attuale da 10 milioni di euro.

Napoli, che gruzzoletto da Osimhen: i top player per Conte

Se il club azzurro riuscisse a trovare presto l’accordo con l’Al-Hilal, il mercato del Napoli si sbloccherebbe in un battibaleno e potrà investire il gruzzoletto della cessione di Osimhen immediatamente su alcuni top player.

Mentre la città attende l’arrivo di Kevin De Bruyne, che svolgerà le visite mediche a seguito della sfida tra Belgio e Galles, è possibile indicare i prossimi papabili colpi di Giovanni Manna per rinforzare la rosa di Antonio Conte. Il Napoli torna in Champions, sarà necessario acquistare giocatori pronti e che si mettano subito al servizio della squadra. Per la difesa si pensa a Sam Beukema del Bologna, che come sottolineato da Calciomercato.it nelle scorse settimane, interessa molto allo staff tecnico azzurro. Arriverà anche Marianucci e la difesa, con il rinnovo di Juan Jesus, sarà al completo.

Sulla corsia di sinistra, si punta Mattia Zaccagni della Lazio, che non è riuscito a centrare le coppe europee. L’esterno piace molto al ds e al mister. Attenzione anche a Federico Chiesa, che vuole tornare in Serie A dopo l’esperienza in Premier League poco esaltante, nonostante la vittoria della Premier League. E c’è il solito Zhegrova, cercato già a gennaio per sostituire Kvaratskhelia.

Per l’attacco, in caso di cessione imminente di Osimhen, il Napoli potrebbe affondare il colpo su Jonathan David, con il quale ci sono stati già colloqui con l’entoruage. Il problema in questo caso è rappresentato dalle alte commissioni, come raccontato da CM.IT. Approcci avvenuti anche per Gyokeres, pista decisamente più complessa, ma non di certo impossibile. Il Napoli può contare anche sui soldi della cessione di Kvaratskhelia.