DIRETTA | Calciomercato, le news di venerdì 6 giugno

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

Dopo l’assalto fallito per Fabregas, il prescelto per la panchina dell’Inter è Cristian Chivu: il rumeno si libera dal Parma e nelle prossime ore firmerà con i nerazzurri dopo aver trovato l’intesa per un biennale nel vertice di ieri sera a Milano. Per l’Atalanta invece il favorito adesso è Juric per il post Gasperini, mentre per la Fiorentina in ascesa le quotazioni per il ritorno di Pioli.

08:31 Inter, Chivu fortemente voluto dalla dirigenza italiana Nelle prossime ore la firma fino al 2027 di Chivu, il prescelto dell’Inter in panchina dopo il divorzio da Simone Inzaghi. #Inter, oggi la firma di #Chivu sul contratto biennale. Il tecnico è stato fortemente voluto dalla dirigenza italiana, mentre #Fabregas era una scelta di #Oaktree #calciomercato@calciomercatoit — Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) June 6, 2025