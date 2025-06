Inter, primi regali per Chivu: triplo colpo in arrivo e Juve spiazzata

L’Inter si affida in panchina a Chivu per il dopo Inzaghi: ecco i primi colpi per il nuovo allenatore nerazzurro

L’Inter incassa il no del Como e di Fabregas e ripiega su Cristian Chivu per il dopo Inzaghi, pronto a volare oggi a Riyadh per iniziare la sua nuova avventura con l’Al-Hilal.

Giornata frenetica anche ieri per il club nerazzurro, con la fumata nera dopo le schermaglie per liberare Fabregas. Alla fine lo spagnolo rimane al Como come confermato dal presidente Suwarso di ritorno da Londra, mentre il giovane tecnico dribbla le domande dei giornalisti a Linate al ritorno a Milano.

Poco dopo è la volta di Piero Ausilio tornare dal blitz londinese, che non ha dato gli effetti sperati per l’Inter. Il Direttore sportivo fugge via senza parlare, diretto in sede per unirsi con il resto della dirigenza e chiudere la trattativa per Cristian Chivu.

Calciomercato, l’Inter soffia Hojlund e Leoni alla Juventus. Per l’attacco c’è anche Bonny

Il prescelto è infatti il tecnico rumeno, che ha avuto dal Parma il permesso per trattare con l’Inter e che a Milano in serata in compagnia del suo agente ha incontrato i vertici nerazzurri in un noto hotel del centro. Intesa raggiunta tra le parti per un contratto biennale da circa 2,5 milioni di euro a stagione, con l’ex difensore che oggi varcherà le porte della sede di Viale della Liberazione per la firma per il ritorno alla ‘Beneamata’.

Chivu lunedì ad Appiano Gentile sosterrà il suo primo allenamento in vista del Mondiale per Club, mentre la società si muove sul mercato per regalargli i primi tasselli. La priorità è un attaccante dietro la ‘Thu-La’ e il Ds Ausilio nel suo viaggio in Inghilterra ha avuto dei contatti con il Manchester United per Hojlund, obiettivo sensibile per i nerazzurri. L’Inter vorrebbe riportare in Italia il danese ex Atalanta con la formula del prestito con diritto (o obbligo) di riscatto e tratta con i ‘Red Devils’.

Per l’attacco inoltre piace sempre Bonny, mentre Chivu dal Parma potrebbe spingere anche per l’arrivo di Leoni. Il giovane difensore, che come Hojlund piace anche alla Juventus, è esploso sotto la guida del tecnico e da tempi non sospetti figura sul taccuino dei nerazzurri.