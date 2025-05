Inter, tre volti nuovi al Mondiale: sprint dopo la batosta in Champions

La dirigenza nerazzurra, dopo il flop nella finalissima di Champions League, accelera sul mercato per un nuovo colpo in vista del Mondiale per Club

Adesso testa al mercato e al Mondiale per Club per l’Inter dopo l’umiliante sconfitta per 5-0 nella finalissima di Champions League contro il Paris Saint-Germain a Monaco di Baviera.

In attesa di sciogliere i dubbi sul futuro di Simone Inzaghi, fortemente tentato dalla faraonica offerta proveniente dall’Arabia Saudita, la dirigenza di Viale della Liberazione è a caccia di nuove frecce per ovviare ad alcune lacune mostrate nella stagione in corsa dalla rosa nerazzurra.

L’Inter quindi non si fermerà a Sucic e Luis Henrique, con il brasiliano che la prossima settimana sarà a Milano per le visite mediche di rito e la firma dopo l’accordo trovato con il Marsiglia. Il presidente Marotta e Ausilio vogliono chiudere un terzo colpo in vista del Mondiale, specialmente nel reparto offensivo.

Calciomercato Inter, serve un attaccante per il Mondiale: Marotta accelera per Bonny

Correa e Arnatuovic sono in scadenza di contratto e saluteranno l’Inter, senza partire per la spedizione negli Stati Uniti. Inzaghi (se ovviamente resterà in nerazzurro) si ritroverà con gli uomini contati in attacco, considerando che al momento gli unici sicuri di volare negli ‘States’ sono Lautaro Martinez e Thuram oltre al deludente Taremi.

L’Inter sta premendo per una punta e il nome più caldo in questo momento resta Bonny, negli ultimi tempi visionato a più riprese dai nerazzurri. Il giovane francese convince la dirigenza, che proverà nei prossimi giorni a trovare un accordo con il Parma che valuta il proprio gioiello intorno ai 20 milioni di euro. Su Bonny, dopo l’avvincente duello per lo scudetto, occhio alla concorrenza del Napoli.

L’Inter però, allo stesso tempo, non molla la presa su Jonathan David, anche se i neocampioni d’Italia sono ancora in vantaggio sullo svincolato di lusso, seguito da vicino anche dalla Juventus. L’agente dell’ex Lille era presente a Monaco per la finale di Champions e nelle ultime ore si sono registrati nuovi aggiornamenti con i nerazzurri.