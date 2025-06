Via libera Inter, sprint decisivo per Chivu | CM.IT

Le ultimissime notizie relative al futuro della panchina nerazzurra. Occhi puntati sull’allenatore del Parma: il punto della situazione

Non c’è tempo da perdere. In casa Inter si sta cercando in tutti i modi di chiudere il prima possibile la pratica relativa al dopo Simone Inzaghi.

La ricerca del nuovo allenatore, però, non sta procedendo in maniera spedita, come Beppe Marotta sperava: il muro eretto dal Como per Cesc Fabregas ha chiaramente complicato i piani del club nerazzurro. Vedere lo spagnolo all’Inter adesso è davvero difficile, tanto che i milanesi hanno intensificato i contatti, proprio in questi minuti, come confermato a Calciomercato.it, per Cristian Chivu.

Inter, Chivu balza in pole per il dopo Inzaghi

Da Parma, è arrivata l’autorizzazione per permettere all’ex difensore e al suo entourage di trattare con il club nerazzurro. Al momento, dunque, il rinnovo di contratto con i gialloblu è ovviamente bloccato, con Chivu che può diventare presto il nuovo allenatore dell’Inter. Ora l’agente del rumeno dovrà incontrare il club meneghino per chiudere positivamente l’affare,

Con Fabregas sempre più lontano, stanno dunque salendo in maniera importante le quotazioni di Chivu. Resta sullo sfondo, invece, Vieira, che il Genoa sta provando a blindare.

Va registrato, nel frattempo, il tentativo di proporre Thiago Motta al club nerazzurro, un profilo che al momento Marotta e Ausilio non prendono in considerazione.