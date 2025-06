Panchina Inter, Fabregas difficile: ecco come stanno le cose con Chivu e Vieira

Le ultime sulla panchina dei nerazzurri a caccia di una guida brava e giovane: ecco il punto della situazione

Dopo l’addio di Simone Inzaghi, che da poche ore è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’Al Hilal, l’Inter prosegue la ricerca del suo successore. Una ricerca per nulla facile, con Beppe Marotta che sta riscontrando diverse difficoltà .

Il nome in cima alla lista del numero uno nerazzurro è subito diventato Cesc Fabregas, ma il Como ha eretto un muro che al momento è apparso davvero invalicabile. Ieri le dichiarazioni di Mirwan Suwarso, però, non sono bastate a chiudere il discorso, tanto che il dirigente nerazzurro Piero Ausilio è volato a Londra per incontrare il numero uno dei lariani e Cesc Fabregas.

Suwarso ha così ribadito la volontà di non liberare il proprio tecnico: “Abbiamo comunicato il nostro rifiuto direttamente al presidente dell’Inter, che lo ha riconosciuto con la cortesia e la chiarezza che ci si aspetta da due club che hanno rispetto reciproco. Per questo motivo, trattiamo le voci insistenti sul loro interesse per il nostro allenatore come pura fantasia: difficilmente qualcuno insisterebbe dopo una risposta così chiara. Soprattutto un club del calibro dell’Inter”.

Calciomercato Inter, caccia al dopo Inzaghi: due ex nerazzurri in corsa

Una presa di posizione netta, che non sembra lasciar dubbi su quale sarĂ il futuro di Cesc Fabregas. Il suo approdo in nerazzurro per il dopo Simone Inzaghi appare dunque sempre piĂą difficile.

Beppe Marotta e la sua squadra, stanno inevitabilmente guardando alle alternative. Una è l’ex centrocampista, Patrick Vieira. Il tecnico, che tanto bene ha fatto al Genoa, portandolo alla salvezza, è finito nel mirino anche di altri club, come la Fiorentina e l’Atalanta, ma il suo entourage ha ottimi rapporto con l’Inter. Il Grifone sta comunque provando a blindarlo, in tutti modi, ma resistere al corteggiamento dei milanesi può diventare complicato.

Un altro candidato forte alla successione di Simone Inzaghi, che sta vedendo crescere le proprie quotazioni, è Cristian Chivu. L’ex difensore, che conosce molto bene l’ambiente nerazzurro, non ha ancora rinnovato con il Parma, proprio per capire cosa succederĂ all’Inter.

Al momento, dunque, sono questi i profili cerchiati in rosso da Beppe Marotta. Il popolo nerazzurro così resta in attesa, sperando che il nuovo allenatore possa essere all’altezza del predecessore, stimato da quasi tutto il mondo Inter, nonostante l’umiliante ko in finale di Champions League.