Fabregas: “Credo nel progetto Como”. Ma l’Inter va all’assalto: blitz a Londra | CM.IT

Ausilio vola in Inghilterra per trattare con lo spagnolo e il presidente Suwarso

L’Inter vuole Fabregas per sostituire Simone Inzaghi, volato all’Al-Hilal. Poco fa, al SWXS London, il tecnico spagnolo ha però rilasciato dichiarazioni che sanno di chiusura al trasferimento in nerazzurro. “Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio. Abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa ambizione. Il presidente Suwarso (al suo fianco, ndr) mi permette di lavorare come voglio, nel modo in cui vedo le cose”.

Lo sappiamo, nel mercato un conto sono le dichiarazioni e un altro la realtà delle cose. Fabregas ha dato apertura totale all’Inter, che infatti è partita all’assalto per provare a trovare un accordo prima del prossimo weekend. Il Mondiale per Club incombe. Calciomercato.it ha avuto conferme sul blitz di Piero Ausilio proprio nella City per trattare con Fabregas e con lo stesso Suwarso.