DIRETTA | Calciomercato, le news di giovedì 5 giugno LIVE

Le ultime notizie su Inter, Juventus, Napoli, Milan, Roma e molto altro su rumours e acquisti

Inizia il mese di giugno e si comincia a entrare sempre più nel vivo del calciomercato. Domenica si è aperta infatti la prima finestra valida, fino al 10 giugno, per l’acquisto di nuovi calciatori in vista del Mondiale per Club, ma i temi caldi sono tanti.

L’Inter a caccia del sostituto di Inzaghi, con Fabregas che resta in cima ai desideri dei nerazzurri. Il Ds Ausilio incontra lo spagnolo a Londra, con l’obiettivo si sbloccare la situazione e incassare il via libera per l’attuale allenatore del Como. Intanto Inzaghi, a Parigi, firma un biennale da oltre 50 milioni di euro con l’Al-Hilal che ieri sera ha ufficializzato l’ingaggio del tecnico piacentino.