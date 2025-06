Milan, nuovo duello con la Juventus: sfida totale per il bomber

Il Diavolo e la Vecchia Signora a confronto per il centravanti, riparte la sfida a distanza: Allegri prova lo sgarbo alla sua ex squadra

Calciomercato che sta già riservando diversi colpi di scena, e siamo soltanto all’inizio. Non soltanto per quanto riguarda il valzer delle panchine, che è stato il principale motivo di interesse fin qui, ma anche per il resto delle operazioni, che adesso entrano nel vivo. E possono accendere duelli infuocati, a dir poco, come quello tra Milan e Juventus, già più volte a confronto negli ultimi tempi.

La sfida riparte per un nome di quelli da far tremare i polsi. Entra in corsa anche il Milan per Mateo Retegui. L’attaccante della Nazionale era già da tempo nel mirino della Juventus, che aveva già effettuato un sondaggio l’estate scorsa prima del passaggio all’Atalanta. Ora, dopo che l’italoargentino ha vinto la classifica dei marcatori, la sua valutazione è naturalmente schizzata verso l’alto. I bergamaschi non fanno sconti e chiedono cifre elevate, ma, come riportato da ‘Sky Sport’, il Milan intende provarci sul serio. Non solo Modric, il Milan di Allegri va a caccia di grandi firme per puntare in alto. La Juventus è avvisata, e non solo lei.