Pirlo lascia l’Italia: nuova panchina a sorpresa

Il tecnico 46enne riparte da una destinazione decisamente esotica: niente Pisa per lui, ecco dove allenerà

Si susseguono, in questi giorni, rumours di calciomercato a getto continuo, alcuni molto interessanti, come vi stiamo raccontando sulle nostre pagine. In particolare, calciomercato che vive sul valzer delle panchine, soprattutto, in questa fase, con tutte le caselle che man mano stanno venendo occupate in vista del campionato di Serie A del prossimo anno. Tra i nomi più caldi del momento, anche quello di Andrea Pirlo, per il quale si ipotizzava una nuova chance in massima serie, ma a quanto pare non sarà così.

Pirlo era uno dei nomi circolati con maggiore insistenza per la panchina del Pisa, per prendere il posto di Filippo Inzaghi, dopo la promozione dei nerazzurri dal campionato cadetto alla Serie A. Ma avevamo raccontato anche come per Pirlo ci fossero in ballo altre piste. Da Calciomercato.it, avevate appreso di una proposta giunta a Pirlo dall’Arabia Saudita. Non sarà Saudi League, ma l’ex tecnico della Juventus, effettivamente, ripartirà da latitudini piuttosto simili.

Infatti, come riportato da ‘Repubblica’, Pirlo è pronto a firmare per il Dubai United. Da giorni, il tecnico è nella metropoli degli Emirati Arabi e si prepara a iniziare una nuova avventura per la squadra che milita nel locale campionato di seconda divisione, dopo quasi un anno di stop successivamente all’esonero da parte della Sampdoria, avvenuto alla fine di agosto. Dopo l’esperienza in Turchia al Fatih Karamguruk, un’altra avventura all’estero in vista per lui.