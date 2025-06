Pisa in Serie A, è tempo di cambiamenti: da Pirlo a Gilardino tutti i nomi per il dopo Inzaghi

I toscani sono tornati nel massimo campionato, ma stanno per affrontare il cambio in panchina: tutti i nomi accostati ai nerazzurri per la prossima stagione

Simone non sarà l’unico della famiglia Inzaghi a lasciare un club nerazzurro prima della prossima stagione. Anche Filippo, infatti, farà lo stesso con il Pisa, proprio come è successo con il fratello nei confronti dell’Inter. L’avventura dell’ex attaccante alla guida dei toscani si ferma alla super promozione conquistata con il secondo posto in Serie B.

Super Pippo si è ormai conquistato la nomea di tecnico abilissimo nel campionato cadetto, capace di raggiungere la Serie A con un bel calcio e un’ottima programmazione. Il suo lavoro, però, potrebbe non bastare per restare al Pisa anche la prossima stagione, aprendo le porte per un suo trasferimento al Palermo. I rosanero si sarebbero decisi a voler puntare su un progetto serio per tornare in alto.

Pisa, addio a Inzaghi: tutte le ipotesi per la prossima stagione

Stabilito che il maggiore dei fratelli Inzaghi lascerà i toscani, per la società è già tempo di voltare pagina. Riuscire ad affrontare un campionato più che dignitoso in Serie A sarà fondamentale e per questo servirà un progetto. Bisognerà porre da adesso le basi solide per evitare di incappare in brutte figure il prossimo anno da neo promossa dopo oltre 30 anni.

Diversi sono i nomi circolati in questi giorni, molti dei quali con esperienze pregresse nel nostro campionato. Si parte da Alberto Gilardino, che dopo la promozione con il Genoa di due anni fa, l’ottimo campionato 2023-24, è stato esonerato nella scorsa stagione. I risultati scarseggiavano dopo gli addii di Retegui e Gudmundsson e il rapporto con i rossoblù si è deteriorato.

Resta però un nome molto interessante per una piazza come Pisa, che potrebbe farsi valere nella lotta salvezza, se venisse mantenuta la giusta ossatura della squadra. Stuzzica anche il nome di Paolo Zanetti, attuale allenatore del Verona. Con una rosa non particolarmente attrezzata, è riuscito a ottenere una salvezza abbastanza tranquilla anche quest’anno, battendo addirittura il Napoli futuro campione d’Italia per 3-0 alla prima giornata.

Accostato al Pisa anche il profilo di Andrea Pirlo, che però in Serie A non ha trovato grandi fortune né alla Juventus, né alla Sampdoria. Proprio l’esperienza in blucerchiato è stata disastrosa, con un esonero che ha anticipato la momentanea retrocessione in Serie C. Non un salto in avanti così netto rispetto a Inzaghi.

Infine, l’ipotesi Van Bommel, che risulterebbe sicuramente la più esotica tra quelle citate fin qui. Dopo PSV, Wolfsburg e Anversa, potrebbe approdare per la prima volta in Serie A come allenatore. Una scelta coraggiosa, nel caso venisse confermata, che aprirebbe uno scenario ben diverso da una continuità italiana dettata dagli altri nomi accostati al club.

Più defilati i profili di Vanoli e Giampaolo. Il primo, perché è per ora in orbita Cagliari. Il secondo perché ancora legato al Lecce. Entrambi restano comunque idee valide. I sardi avrebbero in mente Juric, infatti, come nome in pole, mentre i salentini dovranno ancora discutere con l’attuale tecnico per vedere se proseguire insieme.

Saranno quindi settimane caldissime in quel di Pisa per capire quale sarà la guida tecnica per la prossima stagione. Anche i toscani si ritrovano invischiati in un clamoroso mercato allenatori che ha colpito praticamente tutte le squadre di Serie A per la prossima stagione. Il tempo svelerà la scelta definitiva.