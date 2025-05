Pirlo, un’altra esperienza all’estero: l’Arabia chiama | ESCLUSIVO

Il tecnico ex Juve è fermo dall’agosto 2024 quando è stato esonerato dalla Sampdoria dopo la terza partita di campionato

Andrea Pirlo potrebbe ripartire dall’estero dopo la deludente esperienza sulla panchina della Sampdoria, terminata l’agosto scorso con una media di 1,42 punti a partita. Il giovane tecnico di Flero ha già allenato al di fuori dell’Italia, precisamente in Turchia nella stagione 2022/2023.

Al Karagumruk durò quasi una stagione. Venne esonerato a tre giornate dal termine dopo tre sconfitte consucutive: lasciò la squadra lontanissima dalla zona Europa, che era l’obiettivo prefissato a inizio stagione.

Tempo due mesi e l’ex Juventus si è accasato alla Sampdoria, appena retrocessa in Serie B e fresca di un burrascoso passaggio di proprietà. In blucerchiato l’annata è stata piena di difficoltà, ma nel rush finale è riuscito comunque a conquistare i playoff, dove però Borini e compagni sono finiti ko al primo turno nella gara secca col Palermo.

Il matrimonio è andato avanti, ma evidentemente con poca convinzione da entrambo le parti. Così dopo solo tre partite e appena 1 punto conquistato, ecco arrivare l’esonero. Fatale la sconfitta con la Salernitana per il ‘Maestro’, che almeno si è evitato una stagione che rischia di finire in maniera drammatica, sportivamente parlando, per la Samp. Ovvero con la retrocessione in Serie C.

Apertura di Pirlo all’Arabia

Adesso non c’è la fila per lui, del resto il mercato anche degli allenatori va così. Dalle stelle alle stalle, dalla Juve alla B o in posti sperduti è un attimo, basta un’annata storta. Secondo quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, ora Pirlo potrebbe ripartire dall’Arabia Saudita.

Sul suo tavolo risulta infatti essere arrivata una proposta concreta dalla Saudi Pro-League, vale a dire il massimo campionato saudita. Probabilmente non è l’unica offerta ‘esotica’ giunta al suo agente, ma senz’altro è quella che Pirlo ha preso in considerazione per il suo prossimo futuro. Tanto che ha già iniziato a sondare il terreno con qualche suo ex giocatore, o meglio qualche suo fedelissimo che seguirlo nell’avventura saudita.