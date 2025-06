Da Fabregas a Chivu: Inter, le 24 ore di svolta del nuovo ciclo

Il racconto di una giornata chiave per il club milanese, il nuovo tecnico sarà il grande ex, che può liberarsi dal Parma

Una giornata caldissima e vissuta ad altissima tensione, specialmente in quel di Milano, centro nevralgico del calciomercato, vista la ricerca di un nuovo allenatore da parte dell’Inter, dopo l’addio di Simone Inzaghi. Salutato dopo quattro stagioni l’allenatore piacentino, del resto, non c’era tempo da perdere, per i nerazzurri, attesi alla partenza per il Mondiale per Club, ma soprattutto alla programmazione di un nuovo ciclo. E nel giro di poche ore, come abbiamo raccontato, il fronte è cambiato più volte. Ora, tutti gli indizi portano verso Cristian Chivu.

Il nome su cui spingeva forte l’Inter era Fabregas, ma il Como ha alzato un muro insormontabile, come ribadito direttamente anche dal presidente del club lariano. Lo spagnolo non si muove dalle rive del lago, la missione londinese dell’Inter con Ausilio alla testa da questo punto di vista è stata infruttuosa. E dunque, il club ha dovuto virare prontamente su una alternativa.

L’Inter a quel punto ha intensificato in brevissimo tempo i contatti per Chivu, come raccontato dalla nostra redazione. Il nome dell’ex difensore, reduce dalla seconda parte di stagione sulla panchina del Parma, è balzato rapidamente in pole position, anche davanti a Vieira, altro nome che si seguiva piuttosto da vicino, ma che è anche in orbita Fiorentina o Atalanta. Il romeno, da parte sua, attendeva, prima del potenziale rinnovo con i gialloblù, l’eventuale chiamata di una big come l’Inter, per l’appunto. Dagli emiliani, ha ottenuto il via libera a trattare. Dunque, in queste ore ci sono stati contatti continui tra i nerazzurri e il suo entourage. Ora, Chivu è a Milano, l’incontro in corso con la dirigenza nerazzurra potrebbe portare rapidamente alla fumata bianca. A breve avremo notizie definitive.