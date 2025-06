Addio Juventus: assegno da 30 milioni e futuro in Premier League | CM.IT

In Inghilterra fanno sul serio: pronta l’offerta per strapparlo al club bianconero

La Juventus riparte da Igor Tudor e da una nuova dirigenza nell’area tecnica dopo il restyling deciso dalla proprietà e da John Elkann. Via Giuntoli e dentro Comolli, che ha rassicurato il croato sul futuro in panchina.

L’ex difensore sarà quindi alla guida della ‘Vecchia Signora’ e le sue quotazioni sono in ascesa anche per la permanenza sotto la Mole nella prossima stagione. Tudor ha chiesto garanzie e un rinnovo fino al 2027, con la Juve che valuta seriamente la sua conferma anche dopo il Mondiale negli Stati Uniti.

A proposito di rinnovo resta in bilico la situazione di Federico Gatti, con lo scenario che è cambiato dopo il divorzio in dirigenza con Giuntoli. L’ex Dg aveva praticamente definitivo la trattativa per il prolungamento fino al 2030 del nazionale azzurro, mentre adesso è tutto in discussione dopo il rimpasto nelle stanze della Continassa.

Calciomercato Juventus, strada in salita per Coppola: l’offerta dall’Inghilterra

Comolli e Chiellini hanno adesso altre priorità e il rinnovo di Gatti in questo momento è stato messo in standby dalla Juventus. Inoltre all’ex Frosinone non mancano le richieste dall’Italia e dall’estero, con il Napoli dell’estimatore Manna che rimane alla finestra.

All’estero invece occhio alla Premier League e soprattutto all’Aston Villa, con la Juve che valuta il giocatore intorno ai 25 milioni di euro. Stessa valutazione di un altro difensore in rampa di lancia come Diego Coppola, tra i migliori nel ruolo nell’ultimo campionato di Serie A con la casacca del Verona. Il giovane classe 2003 ha conquistato anche la fiducia del Ct Spalletti, che molto probabilmente lo farà esordire dal primo minuto in Nazionale nella delicata trasferta sul campo della Norvegia. La Juventus è vigile da tempo su Coppola, profilo che piace anche alla nuova dirigenza. L’assalto però al gioiello dell’Hellas non sarà affatto semplice come raccolto da Calciomercato.it.

Il 21enne difensore ha attirato l’interesse dall’Inghilterra, specialmente del Brighton che sarebbe disposto a mettere sul piatto un assegno da 25-30 milioni di euro per strappare il giocatore alla concorrenza. Offerta che certamente soddisferebbe il Verona e che metterebbe fuori causa la Juventus nella corsa per Coppola.