Juventus-Gatti, tutto pronto per il rinnovo: ecco quando arriverà l’annuncio | ESCLUSIVO

La promessa della Juventus a Federico Gatti verrà mantenuta e per il rinnovo di contratto è tutto definito: le ultime di Calciomercato.it sull’ufficialità in arrivo

È stata una stagione complicata per i bianconeri, per i tanti infortuni che sono arrivati, per l’avventura di Thiago Motta che non è andata come sperato in estate e per i risultati al di sotto delle aspettative. Ora manca l’ultimo sforzo per conquistare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo imprescindibile in casa Juventus. Prima di tirare le somme, però, qualche piano per il futuro è già pronto ad essere attuato.

Come vi abbiamo raccontato nelle scorse settimane su questi schermi, la Vecchia Signora ha deciso di mantenere le promesse fatte a Federico Gatti e di rinnovargli il contratto fino al 2030. Una scelta che si è già declinata prima in trattativa e successivamente in accordo con l’entourage del difensore di Rivoli. Ora manca solamente l’annuncio: ecco quando verrà ufficializzato il prolungamento di Federico Gatti con la Juventus.

Juve, rinnovo di Gatti: l’annuncio ufficiale arriverà a campionato chiuso

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di Calciomercato.it, la Juventus annuncerà ufficialmente il rinnovo di Federico Gatti fino al 2030 a campionato concluso. Il comunicato di rito dovrebbe arrivare tra la fine della Serie A e l’apertura della finestra di mercato speciale per i club che, come i bianconeri, prenderanno parte al Mondiale per Club.

Insomma, è solo una questione di tempo prima che l’accordo trovato con l’entourage di Gatti si tradurrà anche in un annuncio ufficiale. Il difensore si è guadagnato il rispetto dei tifosi e, nella rosa attuale, è uno dei calciatori con l’indice di gradimento maggiore da parte dei tifosi: prima di sapere chi sarà il prossimo allenatore della Juventus, la certezza è che Federico Gatti potrà essere uno dei protagonisti anche della prossima stagione.