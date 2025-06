Non solo Theo, il vento d’Arabia scuote ancora il Milan: incontro galeotto

Sono pronti a far saltare il banco da un momento all’altro: rossoneri avvisati, così cambia tutto

Si preannuncia un’estate molto calda per il Milan. Iniziata con la nomina di Igli Tare come nuovo DS e proseguita con la scelta di puntare su Massimiliano Allegri come nuovo allenatore, la sessione trasferimenti dei rossoneri è pronta a regalare nuovi importanti colpi di scena.

Effettivamente non sono poche le piste battute da Tare negli ultimi giorni, sia in entrata che in uscita. Alle sempre più insistenti indiscrezioni riguardanti le possibili partenze di Theo Hernandez, Maignan e Leao si sono infatti associati gli accostamenti ai rossoneri di Xhaka, Vlahovic e Kim. Tre tracce da monitorare con estrema attenzione e che, qualora dovessero presentarsi i presupposti giusti, potrebbero far letteralmente saltare il banco. Il profilo dell’attuale centrale del Bayern Monaco, ad esempio, è emerso a proposito dell’interessamento dei bavaresi per Leao: ipotizzare una maxi operazione con conguaglio a favore del Milan non è un’ipotesi utopistica.

Milan anticipato, Psg e Al-Nassr fanno sul serio per Kim

Tutt’altro che centrale nello scacchiere tattico di Kompany, l’ex difensore del Napoli ha già cominciato a guardarsi intorno alla ricerca di una nuova destinazione. In questo senso, oltre ai sondaggi portati avanti dal Milan, sono due le squadre che in questo momento si stanno contendendo il difensore sudcoreano.

Secondo quanto riferito da footmercato.net, infatti, sia il Psg che l‘Al Nassr sono usciti allo scoperto. Il club saudita, infatti, in tempi e in modi diversi ha manifestato un certo gradimento per Kim, pur non affondando il colpo con offerte ufficiali. Un immoto andare per il difensore del Bayern fatto registrare anche dal Psg che, però, avrebbe già avuto un incontro tutt’altro che banale.

Protagonisti del summit in questione sarebbero stati l’uomo mercato del club transalpino, Luis Campos, e l’entourage del difensore sudcoreano. Un incontro utile a capire i margini di manovra ma non ancora decisivo per imprimere l’accelerata decisiva ad una trattativa destinata a far parlare di sé ancora a lungo. Dal canto suo, il Milan monitora il da farsi: il tormentone Kim potrebbe vivere svolte inedite a stretto giro di posta.