Inter, quando arriva l’ufficialità di Chivu e la priorità di mercato | CM.IT

Cristian Chivu sarà l’erede di Inzaghi sulla panchina dell’Inter: l’esordio del rumeno al Mondiale per Club, vertice con la dirigenza sulle strategie di mercato

L’Inter ripartirà da Cristian Chivu dopo il divorzio da Simone Inzaghi in panchina e una stagione a secco di trofei, culminata con la figuraccia nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain.

Inzaghi post Monaco ha concluso il matrimonio con l’Inter per volare in Arabia Saudita, decisione peraltro che aveva maturato già prima della finalissima persa malamente con il PSG. Per il tecnico piacentino inizia l’avventura alla guida dell’Al-Hilal, che lo ha ricoperto d’oro con un contratto biennale da oltre 50 milioni di euro complessivi come raccontatovi già a metà aprile da Calciomercato.it.

Adesso si riparte da Chivu in casa Inter, con l’allenatore rumeno che ieri ha firmato il contratto fino al 2027 con la squadra nerazzurra dopo una lunghissima giornata trascorsa nella sede di Viale della Liberazione. L’ormai ex mister del Parma è uscito dopo 8 ore dal quartier generale interista, affrontando varie tematiche con la dirigenza tra strategie di mercato e programmazione anche in vista dell’imminente Mondiale per Club negli Stati Uniti.

Calciomercato Inter, nuovo centravanti per Chivu: blitz di Ausilio per Hojlund

Chivu ha firmato un biennale da circa 2,5 milioni netti più bonus a stagione e martedì dopo il nuovo tentativo fallito per Fabregas è stato contattato dall’Inter per il ritorno in nerazzurro. L’allenatore rumeno aveva praticamente definito il rinnovo con il Parma, che ha liberato subito l’ex difensore una volta arrivata la chiamata da parte di Marotta.

Chivu con la Primavera nerazzurra aveva conquistato uno scudetto nel 2022 e adesso è arrivata la grande chance alla guida della prima squadra. Sistemati gli ultimi cavilli burocratici nel contratto con il Parma, il nuovo tecnico sarà ufficializzato all’inizio della prossima settimana dall’Inter come raccolto da Calciomercato.it. Non bisognerà aspettare molto per l’esordio di Chivu, visto che la squadra vicecampione d’Europa sarà impegnata il 18 giugno nel primo match del Mondiale per Club contro i messicani del Monterrey. Come dicevamo in precedenza, venerdì in sede si è parlato anche di mercato con la dirigenza e la priorità al momento è la ricerca di un nuovo centravanti dietro la coppia dei titolarissimi Thuram-Lautaro.

In lista resta sempre cerchiato in rosso Bonny, che Chivu tra l’altro conosce bene per averlo allenato negli ultimi mesi a Parma, mentre sono in ascesa le quotazioni di Hojliund che non rientra nei piani del Manchester United. Il Ds Ausilio ha avuto dei contatti con gli agenti e i ‘Red Devils’ nel recente blitz londinese, con l’Inter che punta a strappare il prestito con diritto (o obbligo a certe condizioni) per il bomber danese ex Atalanta.