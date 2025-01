DIRETTA | Calciomercato, tutte le news e le trattative di domenica 19 gennaio

Tutte le notizie e le trattative di mercato delle venti squadre di Serie A di questa domenica 19 gennaio 2025: la diretta di Calciomercato.it

La sessione invernale di calciomercato in Serie A si sta sviluppando in maniera unica, con colpi di scena clamorosi e trattative di primissimo piano. Dopo aver salutato Kvaratskhelia, il Napoli primo in classifica è alla ricerca del sostituto e di consegnare ulteriori rinforzi ad Antonio Conte nella corsa scudetto. Il Como protagonista di grandi colpi come Caqueret e ancora protagoniste Milan e Juventus.

Dopo essersi sfidate sul campo nella serata di ieri, con i bianconeri che sono usciti vincitori, le due società stanno trattando un altro affare di mercato: la Juventus stringe per Tomori e la dirigenza del Diavolo vuole assecondare questa partenza per finanziare dei rinforzi in entrata, tra cui Kyle Walker. Segui tutte le trattative e le ufficialità di mercato di domenica 19 gennaio 2025 con la diretta di Calciomercato.it.

09:25 Brentford-Kayode, situazione in stand by: Parma e Roma all'erta Per Kayode della Fiorentina sembrava, ormai, vicinissimo il passaggio al Brentford, club che già lo cercò con insistenza l’estate scorsa. Ma la trattativa ha subito un, probabilmente momentaneo, rallentamento. Nel frattempo, il Parma e la Roma seguono con attenzione l’evoluzione della situazione.

08:45 Milan, accelerata per Walker: lo vuole Ibra Il Milan è alla ricerca di leadership e personalità da aggiungere allo spogliatoio e, per questo, Kyle Walker è diventata la priorità: i rossoneri accelerano per l’inglese, con Ibrahimovic primo sponsor dell’operazione.