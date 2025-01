Napoli, De Laurentiis prepara il colpo scudetto: l’erede di Kvara è in Serie A

Il Napoli punta al traguardo massimo, azzurri pronti a scatenarsi sul mercato: l’offensiva del presidente per un grande talento del nostro campionato

Giù la maschera, non ci si può più nascondere. E’ arrivato, ieri sera, un segnale forte e chiaro a tutto il campionato. Il Napoli crede davvero allo scudetto, dopo l’importantissima vittoria in casa dell’Atalanta per 3-2. Punti che valgono doppio, quelli conquistati nello scontro diretto di Bergamo. Gli azzurri sono una candidata autorevole alla vittoria finale e sembrano addirittura in crescita.

Una partita di spessore, quella disputata dai partenopei al ‘Gewiss Stadium’, contro un avversario di valore e che poco più di due mesi fa aveva sbancato il ‘Maradona’ con un netto 3-0. Ottima dimostrazione di forza e l’entusiasmo dell’ambiente è palpabile, come dimostrato dai numerosissimi tifosi che hanno atteso la squadra in nottata all’aeroporto di Capodichino per salutarla e incoraggiarla.

Naturalmente, nelle prossime gare il Napoli sarà chiamato a conferme importanti, essendo atteso da sfide cruciali. Conte ha dato un segnale per il mercato del dopo Kvaratskhelia, chiedendo un innesto all’altezza della situazione. Messaggio chiaro e inequivocabile per il presidente De Laurentiis. Che pare intenzionato ad assecondare subito l’allenatore, andando a caccia di un giocatore in grado di fare la differenza nel nostro campionato.

Napoli, De Laurentiis all’assalto di Zaccagni: ha già chiamato Lotito

Il nome che sta emergendo in queste ore è di quelli importanti. Se al di fuori della Serie A si segue la suggestiva pista Garnacho, si guarda anche all’interno dei confini nazionali e alla possibilità di acquistare Mattia Zaccagni.

Stando a quanto riportato da ‘Il Mattino’, De Laurentiis avrebbe già preso contatti con Lotito, presidente della Lazio, per provare a imbastire l’affare. Da parte del numero uno biancoceleste, per ora, nessuna apertura e anzi una richiesta fuori mercato, per trattenere l’attaccante. Ma il Napoli pare fare sul serio, l’ipotesi potrebbe interessare a Zaccagni e il suo agente, Mario Giuffredi, attende dietro le quinte. Il calciatore, anni fa, era già stato seguito dai partenopei, quando era al Verona.