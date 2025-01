Tomori si allontana e la Juve guarda altrove. Milan-Walker, ci siamo | CM.IT

Il difensore inglese va verso la permanenza dopo i contatti delle ultime ore tra la dirigenza rossonera e la ‘Vecchia Signora’

L’assist di Kalulu, uno dei migliori ieri pomeriggio nel big match tra Juventus e Milan, non sembra aver fatto breccia nel cuore di Fikayo Tomori.

Il francese ha aperto le porte della Continassa all’ex compagno, ma il difensore inglese al momento non cambia idea e non vuole lasciare il ‘Diavolo’ come raccolto da Calciomercato.it. Tomori ha ribadito la sua posizione nel confronto odierno con la dirigenza del Milan, forte anche della volontà di Conceicao di tenerlo in rossonero. Per il nuovo tecnico è tra gli gli intoccabili della rosa milanista, come dimostra la fiducia concessagli fin dal primo giorno del suo arrivo in panchina al posto dell’esonero Fonseca. L’inglese è sempre sceso in campo da titolare, comprese le due sfide contro la Juventus tra Supercoppa e campionato.

Tomori già a dicembre figurava nella lista della Juve, pronta prima dell’impegno in Arabia Saudita a stringere i tempi per il 27enne difensore. Poi l’arrivo di Conceicao ha cambiato le carte in tavola, con la fiducia del mister portoghese (al contrario della situazione in essere con Fonseca) fondamentale per il cambio di rotta.

Calciomercato Juventus: Tomori verso la permanenza al Milan, nessun dubbio invece su Kalulu

L’apertura del Milan era comunque arrivata dopo gli ultimi contatti con la dirigenza bianconera, non così convinta però dell’operazione rispetto alla richiesta della controparte: 30 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto, oltre ai bonus e a una percentuale sulla futura rivendita.

La porta per un eventuale approdo di Tomori sotto la Mole non è totalmente chiusa, ma adesso la pista è decisamente più fredda, con la Juventus che sta sondando altre opzioni per il colpo in difesa. Nelle ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi Kelly, mentre resiste il profilo di Danso. Da non escludere inoltre un nuovo tentativo di Giuntoli per convincere il Feyenoord a privarsi già a gennaio di Hancko, il preferito del Dt bianconero e di Thiago Motta. Sullo sfondo, anche se complicata, rimane l’opzione Antonio Silva.

Al contrario di Tomori, chi invece presto sarà presto a tutti gli effetti un giocatore della Juve è Pierre Kalulu. Giuntoli nei contatti delle scorse ore ha ribadito la volontà a fine stagione di riscattare il difensore francese, diventato in poco tempo un perno dello scacchiere di Motta. Al Milan – che intanto sta chiudendo con il Manchester City per Walker, in prestito con diritto di riscatto (il giocatore non è nemmeno in panchina nel match contro l’Ipswich), atteso in Italia all’inizio della prossima settimana – finiranno 14 milioni di euro più eventualmente altri tre di bonus (c’è anche una percentuale sulla futura rivendita negli accordi tra i due club), dopo il prestito oneroso da poco più di 3 milioni della scorsa estate.