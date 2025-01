Tomori alla Juventus, Kalulu svela: “L’ho visto ed era arrabbiato”

Il difensore del Milan è nel mirino della Juve sul mercato: la rivelazione del francese sull’ex compagno di squadra

Pierre Kalulu è diventato in poco tempo un perno della Juventus di Thiago Motta e il suo stesso percorso potrebbe farlo anche Tomori, nel mirino dei bianconeri per rinforzare la difesa in questo mercato di gennaio.

Il difensore francese, al termine del match vinto per 2-0 dalla ‘Vecchia Signora’ contro il Milan, si è soffermato sul futuro dell’ex compagno di squadra: “Sorpreso se venisse alla Juventus? Ho capito che nel calcio può succedere di tutto e ormai non mi sorprenderebbe nulla. Vedremo cosa succederà, non si sa mai – le parole di Kalulu in conferenza stampa su Tomori – Com’è successo nel mio caso, sono scelte personali. Abbiamo vinto insieme ed è sempre un piacere incontrarlo. L’ho visto dopo la partita, era un po’ arrabbiato e non mi ha parlato tantissimo (ride, ndr)”.

Kalulu e la filosofia della Juve: “Vogliamo sempre fare un bel calcio”

Vittoria fondamentale questa sera per la Juve e sfida speciale da ex per Kalulu: “I tre punti sono importanti, questa serata ha un sapore particolare perché ci ha portato al successo ed è da tanto che lo cercavamo in campionato. Per il resto provo a essere più professionale possibile e a non pensare troppo alla mia ex squadra”.

La Juventus è in crescita nelle ultime partite: “In campo ci divertiamo tanto, puntiamo a fare sempre un bel calcio e a far divertire anche i tifosi allo stadio. In questo momento si vede che stiamo bene, c’è un atteggiamento positivo. Prima mancavano solo i risultati”.