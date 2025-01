Non solo Cambiaso: il City raddoppia in casa Juventus

La trattativa del momento è quella tra Juventus e Manchester City per Cambiaso, ma dall’Inghilterra arrivano nuove indiscrezioni: c’è un altro bianconero nel mirino di Guardiola

Gli ultimi giorni in casa Juventus sono stati caratterizzati dall’esplosione del caso Cambiaso. Quello che si era palesato semplicemente come un interesse, si è tramutato in un vero e proprio assalto da parte del Manchester City al terzino ligure. Come vi abbiamo raccontato anche su queste pagine, il giocatore è più che disposto a lasciare Torino per raggiungere Pep Guardiola in Premier League.

Cristiano Giuntoli è in attesa della prima offerta ufficiale da parte dei Citizens, che dovrebbe attestarsi intorno ai 60/65 milioni di euro, mentre la valutazione da parte della Juventus è di 80 milioni di euro. Una cifra astronomica e importantissima, che convincerebbe il club piemontese a lasciar partire uno dei giocatori intorno a cui avrebbe costruito i prossimi anni. Il calcio italiano, però, non può permettersi di avere degli incedibili e qualsiasi giocatore al prezzo giusto può essere lasciato andare. Dall’Inghilterra, però, rivelano come il Manchester City sia disposto a raddoppiare in casa Juve.

Il City non si ferma a Cambiaso: anche Douglas Luiz nel mirino di Guardiola

Secondo quanto rivelato da David Ornstein, giornalista di The Athletic, il Manchester City oltre ad Andrea Cambiaso starebbe valutando anche l’assalto a Douglas Luiz in questo mercato di gennaio.

Pep Guardiola sta facendo un restyling della squadra e anche a centrocampo vorrebbe un rinforzo importante. Tra i profili valutati dal club inglese ci sarebbe anche il brasiliano della Juventus, che in Premier League gode ancora di tantissimi estimatori. Sempre secondo quanto riportato dal giornalista inglese, i bianconeri sarebbero disposti a lasciar partire Douglas Luiz solamente a titolo definitivo o in prestito con obbligo di riscatto, mentre il City vorrebbe un prestito con diritto di riscatto. Inoltre, rivela anche come la trattativa per Cambiaso potrebbe andare in porto in estate e non in questo mercato di gennaio. Insomma, tenetevi forte perché non mancheranno le sorprese in queste settimane.