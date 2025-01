Cherki in Serie A, un affare da 22 milioni di euro

Il giovane talento del Lione può sbarcare in Italia per una cifra davvero bassa. C’è il via libera da parte dei francesi, obbligati a vendere

L’occasione è di quelle ghiotte da non lasciarsi scappare. Il Lione ha messo in vendita i propri giovani calciatori, per sanare i bilanci e dopo Maxence Caqueret, sbarcato a Como, nei giorni scorsi, in Serie A potrebbe arrivare anche Rayan Cherki.

Il classe 2003 è certamente l’elemento che ha maggiore talento nelle file del club francese, che è di fatto obbligato a cederlo, per un prezzo di saldo. Il trequartista, capace di giocare anche sugli esterni, oltre che in posizione più bassa da centrocampista, può, infatti, lasciare la Ligue 1 in questa sessione di calciomercato per una cifra intorno ai 22 milioni di euro. A scriverne è Sky Sport De, che aggiunge come le big del calcio tedesco ci stiano pensando: su Cherki ci sono così le attenzioni del Borussia Dortmund, del Bayer Leverkusen e ovviamente del Bayern Monaco, ma al momento nulla di veramente concreto.

Cherki in Serie A: ecco dove può giocare

La possibilità che il talentuoso giocatore sbarchi in Italia, come l’ex compagno, c’è dunque ancora. Il fantasista, d’altronde, è seguito con attenzione da diverse squadre del massimo campionato.

Gian Piero Gasperini, ad esempio, lo vorrebbe per la sua Atalanta, per rafforzare il pacchetto offensivo. Ma sulle tracce di Cherki, protagonista fin qui di una stagione positiva, con cinque gol e otto assist, in ventidue partite disputate (oltre 1300 minuti giocati), ci sono altri club. Il francese può infatti diventare un’idea concreta per il Napoli di Antonio Conte, che non ha trovato ancora l’erede di Kvara, volato in Francia per vestire la maglia del Psg, ma può rappresentare una scommessa anche per il Milan che cerca un giocatore con le sue caratteristiche, dopo aver deciso di chiudere il proprio rapporto con Noah Okafor, per il quale si sta cercando una sistemazione. Attenzione inoltre anche alla Lazio e alla Fiorentina.